PayFix soutient la Turquie dans son initiative de devenir un centre FinTech





ISTANBUL, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Le président du conseil d'administration de PayFix et membre du conseil d'administration de TÖDEB, Erkan Kork, a récemment partagé ses idées sur les avancées et l'avenir du secteur de la FinTech en Turquie.

Erkan Kork, président du conseil d'administration de PayFix, a souligné que « les principales tendances qui façonnent le secteur mondial de la FinTech ont été identifiées comme suit : l'essor des banques numériques, les services financiers personnalisés grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, l'augmentation des paiements mobiles et en cryptomonnaies, la conformité réglementaire via la "RegTech", la transformation numérique du secteur de l'assurance, la création de "plateformes de santé financière", la croissance mondiale des entreprises FinTech, l'accessibilité de la FinTech aux individus en dehors des services financiers traditionnels et l'augmentation des investissements dans la sécurité et la protection de la vie privée ».

En outre, Erkan Kork a mis l'accent sur la place de la Turquie sur la scène mondiale de la FinTech, en soulignant ses progrès en vue de devenir un centre régional de la FinTech. Selon lui, « ces progrès sont attribués à l'intérêt d'une population jeune et passionnée de technologie pour les services bancaires mobiles et les services financiers numériques, aux réglementations gouvernementales, aux investissements des investisseurs locaux et étrangers, à l'accent mis sur l'éducation en matière de FinTech et à la position stratégique de la Turquie pour les transactions financières régionales ».

Cependant, Erkan Kork a noté que pour devenir un centre mondial de la FinTech, la Turquie doit encore relever certains défis. Il a décrit ces défis comme « un besoin de réglementations inclusives et non punitives, une augmentation des investissements dans les projets en phase de démarrage, la résolution du manque d'expertise et de main-d'oeuvre dans le domaine de la FinTech, la résolution du manque d'infrastructure technologique nécessaire, et la simplification des processus de licence et d'approbation réglementaire pour les nouvelles startups de la FinTech ».

Malgré ces défis, Erkan Kork a souligné que « la Turquie est sur le point de devenir un centre mondial de la FinTech ; avec un soutien adapté, ces lacunes peuvent être surmontées, et avec les bonnes stratégies, ces faiblesses peuvent être transformées en opportunités ». Il a également exprimé sa confiance dans le potentiel du secteur turc de la FinTech, soulignant que « grâce à sa jeune population et au soutien et aux stratégies adéquats, la Turquie peut s'imposer comme un centre de la FinTech ».

Promouvant son slogan « Des paiements de nouvelle génération », PayFix est l'une des institutions pionnières qui contribuent à faire de la Turquie une base mondiale de la FinTech. Avec plus de 2 millions d'utilisateurs, la société sert de porte-monnaie numérique à des millions de personnes, soutenant continuellement la transformation numérique de la Turquie.

Soulignant ses investissements dans le secteur de la FinTech, Erkan Kork a finalement fait remarquer que « la croissance de ce secteur sera d'une importance vitale pour l'économie turque ».

www.payfix.com.tr

23 août 2023 à 05:16

