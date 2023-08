Maypharm lance le premier produit au monde de comblement capillaire à l'exosome dérivant des cellules souches adipeuses, HAIRNA Exosome Hair Fill





SÉOUL, Corée du Sud et NEW YORK, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Maypharm lance le premier produit au monde de comblement capillaire à l'exosome dérivant des cellules souches adipeuses, HAIRNA Exosome Hair Fill. HAIRNA Exosome Hair Fill est développé avec la technologie exclusive de Maypharm pour le rajeunissement du cuir chevelu et la croissance des cheveux.

Vieillissement du cuir chevelu et perte de cheveux

L'alopécie et d'autres anomalies capillaires peuvent survenir en raison de plusieurs causes, les plus courantes étant :

1. Perte de collagène dans les follicules pileux due au vieillissement

2. Perte de capillaires dans le cuir chevelu, coupant l'approvisionnement en oxygène et en nutriments aux follicules

3. Diminution de la taille des follicules et augmentation de la production d'huile due à l'expression de l'hormone DHT

4. Capacité de régénération et de cicatrisation du cuir chevelu réduite en raison d'une barrière cutanée compromise

5. Réduction du transport des pigments en raison de la perte de mélanocytes (cheveux gris)

Ingrédient actif supplémentaire

01 Biotinoyl tripeptide-1

Le biotinoyl tripeptide-1 est un peptide de trois acides aminés qui combine le fameux fragment de collagène, GHK, avec de la biotine, un supplément bien connu pour avoir des cheveux et des ongles plus forts.

Avantages du biotinoyl tripeptide-1

1. Activation des cellules ciliées

Favorise la prolifération des kératinocytes à la base du follicule et aide à l'ancrage optimal des cheveux en stimulant la synthèse des molécules d'adhésion : laminine 5 et collagène IV.

2. Stimulation de l'expression génique

Stimule l'expression du gène Ki-67, une protéine marqueur de prolifération associée à la prolifération cellulaire ainsi qu'à la récupération des tissus.

3. Régulation du métabolisme des cellules ciliées

Favorise la microcirculation du cuir chevelu et stimule la communication cellulaire, améliorant l'apport d'oxygène et de nutriments aux follicules pileux.

02 Tripeptide de cuivre-1

Le tripeptide de cuivre-1 (GHK-Cu) est un complexe de cuivre-peptide qui se trouve naturellement dans les fluides corporels tels que le plasma et la salive. L'épuisement du cuivre étant l'une des causes du vieillissement de la peau et de l'amincissement des cheveux, ce tripeptide devient rapidement un ingrédient populaire pour les traitements des cheveux et du cuir chevelu.

Avantages du tripeptide de cuivre-1

1. Élargissement des follicules

En étudiant les propriétés de cicatrisation des plaies du GHK-Cu, un élargissement des follicules autour de la zone a été observé, ce qui a permis une autre découverte : les peptides de cuivre stimulent la croissance des cheveux en stimulant la prolifération des cellules folliculaires.

2. Régulation du cycle de croissance des cheveux

Les peptides de cuivre stimulent et prolongent la phase de croissance des cheveux (anagène), entraînant plus de temps pour la repousse active des cheveux et des mèches de cheveux plus épaisses. Ils sont également impliqués dans le raccourcissement de la phase inactive des follicules (télogène).

3. Inhibition de l'hormone DHT

L'androstanolone (ou DHT, dihydrotestostérone), une hormone convertie à partir de testostérone, est la principale cause de la perte de cheveux androgénétique. La DHT est convertie grâce à une enzyme connue sous le nom de 5-alpha réductase, que les peptides obstruent.

03 Polypeptide

1. sh-polypeptide-1 (FGF2)

Copie synthétisée du gène humain codant pour le facteur de croissance des fibroblastes de base (FGF2). Stimule la croissance et la prolifération des cellules de fibroblastes et de kératinocytes, ainsi que la synthèse du collagène et d'autres composants de la matrice extracellulaire, favorisant la santé de la barrière cutanée.

2. sh-polypeptide-4 (SCF)

Copie synthétisée du gène humain codant pour le facteur de croissance des cellules souches (SCF). Joue un rôle important dans la formation des globules sanguins et des mélanocytes, régulant la survie et la prolifération des mélanocytes chez l'adulte pour maintenir un transport normal des pigments (prévention des cheveux gris).

3. sh-polypeptide-12 (NOG)

Copie synthétisée du gène humain codant pour la protéine noggine (NOG). La protéine noggine est une molécule de signalisation qui joue un rôle dans le développement des tissus et la dérivation de cellules spécialisées. Des études montrent que la signalisation des protéines noggines est nécessaire pour l'induction de la phase de croissance du follicule (anagène).

HAIRNA Exosome Hair Fill et le cycle de croissance des cheveux

Le biotinoyl tripeptide-1 est un peptide de trois acides aminés qui combine le fameux fragment de collagène, GHK, avec de la biotine, un supplément bien connu pour avoir des cheveux et des ongles plus forts. Le biotinoyl tripeptide-1 résultant a montré des effets de repousse des cheveux comparables à ceux du minoxidil.

En plus du HAIRNA Exosome Hair Fill, Maypharm a lancé des produits populaires à cellules souches humaines tels que le 2XSOME pour le visage et le cou.

Appuyés par des recherches cliniques approfondies, les produits Maypharm ont été soigneusement testés. Ils sont d'ailleurs adoptés par de nombreuses personnes et acclamés dans le monde entier.

Que vous cherchiez à améliorer votre apparence ou à reprendre confiance en vous, HAIRNA Exosome Hair Fill est une solution difficile à surpasser.

Pour en savoir plus, contactez-nous à l'adresse [email protected] ou consultez notre site Web https://www.may-pharm.com/ .

