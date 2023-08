Shargeek devient SHARGE et effectue le pré-lancement de la batterie externe magnétique ICEMAG





SHENZHEN, Chine, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Shargeek, la société mondiale spécialisée dans les technologies de recharge, a annoncé sa nouvelle image de marque, SHARGE, qui sera lancée à la fin d'août 2023. Cette refonte stratégique de l'image de marque est le résultat d'une stratégie globale visant à offrir une représentation plus concise et percutante des valeurs et des offres de la marque.

La transition vers SHARGE reflète l'engagement de la marque à demeurer à l'avant-garde de la technologie et de la conception de pointe. Le nouveau nom résume l'essence de la marque : efficacité, puissance et précision. Même si le nom change, les principes fondamentaux qui définissent Shargeek demeurent inébranlables. Les pierres angulaires de la mission de SHARGE demeureront une conception impeccable, un engagement à l'égard d'un mode de vie branché et un dévouement envers sa technologie pionnière.

Les amateurs de Shargeek n'ont pas à s'inquiéter; Shargeek demeurera le nom de la série pour les produits de batteries externes haut de gamme, comme Storm² et Storm² slim, et nous continuerons d'offrir la qualité et le rendement auxquels nos clients s'attendent, sous l'égide de SHARGE.

Le processus de renouvellement de l'image de marque comprendra des mises à jour de l'image de marque et des logos sur le site Web officiel et les plateformes de médias sociaux de SHARGE, et le site Web officiel sera progressivement déployé à partir de la fin d'août 2023. Au cours des six prochains mois, les documents hors ligne du réseau feront également la transition vers la marque SHARGE, assurant ainsi une identité cohérente et unifiée dans tous les points de contact.

SHARGE a également effectué le prélancement de la batterie externe magnétique ICEMAG. Celle-ci présente une conception transparente, un dispositif de refroidissement actif, une capacité de 10 000 mAh et une puissance maximale de 20 W, et bien plus. Pour en savoir davantage, cliquez ici .

À propos de SHARGE

Fondé en 2020, SHARGE est un chef de file de l'innovation dans le secteur de l'alimentation en électricité. Ses produits, dont Shargeek 100, Starship Seer et Retro 67, sont largement reconnus pour leur conception de pointe. Affichant un taux global de satisfaction des utilisateurs de plus de 98 %, SHARGE est devenue la marque la plus vendue pour les produits d'alimentation en électricité d'une valeur de 200 $ sur Amazon US.

À l'avenir, SHARGE continuera de se consacrer aux solutions d'alimentation personnelles et de plein air, à la technologie de recharge rapide à haute puissance et à d'autres produits technologiques de pointe, dans le but d'être un pionnier sur la voie de la carboneutralité et de la création d'un avenir durable.

Pour en savoir plus sur SHARGE, visitez le site Web officiel de l'entreprise à www.sharge.com ou suivez-nous sur Instagram et Twitter .

Contact :

[email protected]

23 août 2023 à 04:37

