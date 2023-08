À l'occasion de l'IFA 2023, Tineco dévoile le Pure One Station





Tineco, pionnier dans le domaine de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, élargit sa gamme de produits et dévoile quatre nouveaux appareils domestiques intelligents lors de l'IFA : l'aspirateur balais PURE ONE STATION, les aspirateurs eau et poussière FLOOR ONE S7 Combo & Steam ainsi qu'un tout nouveau produit : un four intelligent : l'OVENI ONE.

Tineco présentera ces produits et d'autres nouveautés dans le hall 4.1, stand 205.

Le PURE ONE STATION, un aspirateur élégant qui offre une expérience de nettoyage puissante.

Avec le lancement de l'aspirateur à main sans fil PURE ONE STATION, Tineco innove et propose une solution alliant performance, hygiène et facilité d'utilisation pour un intérieur propre et sain. Cette station de nettoyage 4 en 1 permet de nettoyer automatiquement l'aspirateur, de le recharger et de le ranger proprement et simplement.

Le Pure One Station est doté d'une filtration à 5 niveaux avec H13 HEPA permettant de capturer jusqu'à 99,99 % des particules de poussière d'une taille inférieure à 0,3 micron. Les particules sont alors collectées au sein de l'appareil dans un sac à poussière de 3 litres, qui n'a besoin d'être remplacé que tous les mois.

La Station du Pure One est équipée d'une fonction auto-nettoyage de la brosse et la poubelle. L'auto-nettoyage permet de vider automatiquement le bac à poussière et de nettoyer minutieusement chaque partie, de la brosse, le tube et les filtres.

Comme certains models Tineco, le Pure One Station est doté la brosse ZeroTangleTM empêchant les cheveux et/ou poils de s'emmêler : la brosse spécialement conçue, cible et emprisonne efficacement les poils sans les enrouler, ce qui rend la brosse encore plus facile à nettoyer. Enfin l'aspirateur est équipé du capteur intelligent Tineco iLoopTM qui assure une aspiration précise : l'aspirateur fournit une puissance d'aspiration précise en fonction de la poussière détectée, améliorant ainsi l'efficacité du nettoyage.

Disponibilité et prix

L'aspirateur Pure One Station sera disponible début septembre sur le site officiel de Tineco et sur Amazon au prix de 799 euros.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

