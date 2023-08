NAVEE présente son scooter électrique révolutionnaire S65C au Benelux : en vente chez Mediamarkt, BOL et Krefel





NAVEE, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions de mobilité électrique, est fier d'annoncer le lancement de son véhicule révolutionnaire, le scooter électrique NAVEE S65C, dans la région du Benelux. Doté de caractéristiques de pointe et de performances inégalées, le S65C établit une nouvelle norme pour les scooters électriques dans le monde entier.

Créé dans un souci de confort et de performance, le scooter électrique NAVEE S65C intègre un système avancé de double suspension avant et arrière. Cette merveille d'ingénierie assure une stabilité et une douceur inégalées, permettant aux conducteurs de traverser sans effort n'importe quel terrain avec confiance et facilité.

Équipé d'un robuste moteur direct de 900 W (puissance maximale), le S65C offre une accélération et des performances exceptionnelles, ce qui en fait le compagnon idéal pour toutes les aventures. Qu'il s'agisse de naviguer dans les rues de la ville ou d'explorer des sentiers hors route, les cyclistes peuvent vivre une expérience de conduite incroyable, à la fois amusante et efficace.

Les distances ne seront plus jamais un obstacle grâce à l'impressionnante autonomie du NAVEE S65C, qui peut aller jusqu'à 65 km. Équipé d'une batterie haute capacité et d'un système de gestion de l'énergie amélioré, ce scooter garantit des performances et une efficacité optimales. Indiquez au revoir à l'angoisse de l'autonomie et allez plus loin, tout en embrassant la joie d'aventures sans fin.

Véritable percée en matière de mobilité durable, le NAVEE S65C est doté d'une technologie avancée de récupération d'énergie. Cette innovation permet aux conducteurs de récupérer l'énergie cinétique, de maximiser le temps de conduite et d'augmenter l'autonomie du scooter sans avoir à se soucier d'être à court de batterie.

Le NAVEE S65C fixe une nouvelle norme en matière de durabilité et de fiabilité grâce à ses pneus tubeless de 10 pouces. Dotés d'une couche de gelée et d'une technologie d'auto-guérison, ces pneus réparent automatiquement les petites crevaisons et coupures, garantissant une expérience de conduite ininterrompue. Laissez derrière vous les soucis liés aux crevaisons et concentrez-vous sur le plaisir du voyage.

La sécurité est primordiale, et le scooter électrique NAVEE S65C donne la priorité à la protection du conducteur. Conçu avec un système de freinage puissant qui comprend des freins avant et arrière, les utilisateurs peuvent compter sur une puissance de freinage fiable en cas de besoin.

Restez connecté et informé grâce à l'écran numérique haute définition du NAVEE S65C. Cette interface multifonctionnelle offre aux consommateurs un moyen convivial et pratique de surveiller leur état de conduite, de passer d'un mode de conduite à l'autre, de visualiser la vitesse, de vérifier les notifications d'erreur, de surveiller la durée de vie de la batterie, et bien plus encore.

En choisissant de rouler sur un scooter électrique comme le NAVEE S65C, les individus contribuent à réduire la pollution et à créer un environnement plus vert. Avec zéro émission et une technologie économe en énergie, NAVEE s'engage en faveur de la durabilité et d'un avenir plus propre.

Le scooter électrique NAVEE S65C est proposé au prix de 899 euros et sera disponible à l'achat sur Mediamarkt, Bol et Krefel. Rendez-vous sur Mediamarkt, Bol et Krefel pour plus de détails et pour vous procurer votre propre S65C.

À propos de NAVEE :

NAVEE est un innovateur de premier plan dans les solutions de mobilité électrique, dédié à révolutionner la façon dont nous nous déplaçons et explorons notre monde. En mettant l'accent sur la technologie de pointe, la performance et la durabilité, NAVEE s'engage à fournir des produits exceptionnels qui améliorent la vie des individus et contribuent à un avenir plus vert.

22 août 2023 à 22:35

