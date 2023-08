Cintas sonne la cloche d'ouverture du Nasdaq pour fêter ses 40 ans de cotation





Vendredi dernier à 9h30, heure de l'Est, le président et chef de la direction de Cintas Corporation, Todd Schneider, a sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq Stock Exchange, signalant ainsi le début de la journée de négociations. L'occasion a marqué le 40e anniversaire de cotation de Cintas au Nasdaq.

Schneider a été rejoint sur la scène du Nasdaq par plus de 40 employés-partenaires de Cintas ? des dirigeants exécutifs et des employés-partenaires de la région de New York ? pour lancer la dernière journée de négociations de la semaine.

Quelques minutes avant l'ouverture du marché, Schneider a fait part de son point de vue sur la croissance de l'entreprise au cours des 40 dernières années.

« Beaucoup de choses ont changé en 40 ans », note Schneider. « Si vous pensez à ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons enregistré un chiffre d'affaires record de 8,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023 et notre capitalisation boursière s'approche des 50 milliards de dollars. J'aimerais remercier nos clients pour leur confiance et pour nous permettre de les aider à se préparer pour chaque nouvelle journée de travail. Je tiens également à remercier nos 44 000 employés-partenaires pour leur travail acharné et leur dévouement à prendre toujours soin de nos précieux clients. Sans nos employés-partenaires, nous n'aurions pas d'entreprise et je suis reconnaissant pour tout ce qu'ils font chaque jour. »

Après la sonnerie, le groupe s'est déplacé à l'extérieur où la tour vidéo de la bourse a été allumée pour célébrer l'anniversaire de Cintas et où Times Square a été transformé pour un défilé de mode spécial Cintas. Vingt modèles sont sortis d'un véhicule de livraison électrique Cintas pour présenter une variété de styles de vêtements de travail de la société, y compris les looks des partenaires de location exclusifs Carhartt et Chef Works.

Mike Hansen, vice-président exécutif et directeur financier de Cintas, s'est exprimé au sujet de la formidable progression de Cintas.

« Quarante années représentent un incroyable accomplissement pour nous », déclare Hansen. « Nous avons augmenté notre dividende chaque année depuis que nous sommes entrés en bourse. Nous avons augmenté nos ventes et nos bénéfices durant 52 des 54 dernières années, et nous avons terminé l'exercice 2023 avec une croissance organique de 12 % et une amélioration des marges. Les employés-partenaires de Cintas ont donc toutes les raisons de fêter cet événement. »

En 1983, lorsque Cintas est entré en bourse, le cours initial de l'action était de 0,94 $ après la division des actions. Vendredi, le cours de l'action a clôturé à 485,44 $.

Au cours de son exercice 1984, l'année de son IPO, Cintas a affiché des revenus de 63 millions de dollars, des bénéfices de 5,5 millions de dollars et une capitalisation boursière de près de 111 millions de dollars. Au cours de l'exercice 2023, dernier exercice complet de Cintas qui s'est terminé le 31 mai, la société a enregistré 8,8 milliards de dollars de revenus et 1,8 milliard de dollars de bénéfices. Vendredi, la capitalisation boursière de Cintas se situait juste en-dessous des 50 milliards de dollars.

Cintas a versé son tout premier dividende l'année de son introduction en bourse et a depuis augmenté chaque année le dividende aux actionnaires, notamment une hausse de 17 % au cours de l'exercice 2023 par rapport à son dividende de l'exercice 2022.

« Se rendre à New York pour célébrer notre 40e anniversaire en tant qu'entreprise cotée en bourse a été l'occasion parfaite de réfléchir à notre activité et d'apprécier tout le travail qui a contribué à faire de notre entreprise un tel succès », déclare Schneider. « Nos 44 000 employés-partenaires embrassent notre culture de performance, d'innovation et d'amélioration continue et ils sont fermement engagés à répondre aux attentes de nos clients, au quotidien. Un tel engagement nous a aidés à devenir le plus grand fournisseur de vêtements de travail en location des États-Unis, le plus grand fournisseur de produits de premiers soins et de sécurité livrés en camionnette aux États-Unis et l'un des plus grands fournisseurs de services de protection contre les incendies dans le pays. Sans nos employés-partenaires, nous n'aurions pas connu une telle croissance ni un tel succès. »

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

22 août 2023

