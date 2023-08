Michter's sortira bientôt son whisky Toasted Barrel Finish Rye





LOUISVILLE, Ky., 22 août 2023 /PRNewswire/ -- En septembre, Michter's Distillery lancera son US*1 Toasted Barrel Finish Rye.

« Nous avons sorti le premier whisky en fûts toastés de toute distillerie américaine en 2014 parce que nous avons adoré le profil de goût unique. À l'époque, nous ne savions pas que cela créerait une nouvelle catégorie de whisky pour les gens », a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco.

Andrea Wilson, maître de la maturation de Michter, supervise le protocole de vieillissement spécial du fût de seigle toasté de Michter's. Elle a observé : « Notre maître distillateur Dan McKee et moi sélectionnons d'abord des fûts entièrement maturés de notre seigle US*1. Ensuite, nous transférons chacun de ces fûts de seigle pour la finition dans un deuxième fût, fait de bois spécial naturellement séché à l'air et assaisonné à l'extérieur pendant 24 mois et toasté selon nos spécifications, mais pas carbonisé. Le Toasted Barrel Finish Rye a été créé pour mettre en valeur les beaux extraits d'un fût de finition toasté unique qui confèrent un caractère remarquable et contribuent à une expérience exceptionnelle. »

Pour cette sortie, la teneur en alcool moyenne pour les bouteilles issues des fûts de seigle toasté est de 108,9 (54,45 % ABV), selon M. McKee. Le prix de détail suggéré du Michter's Toasted Barrel Finish Rye est de 120 $ pour une bouteille de 750 ml aux États-Unis. À propos du whisky, M. McKee a décalré : « J'aime le seigle en général, et ce seigle toasté en particulier est une expérience de saveur complète. »

Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitée vieillie jusqu'à pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye, du sour mash et du whiskey américain. En octobre 2022, Michter's a été nommé le whiskey américain le plus apprécié lors d'une enquête menée à l'échelle mondiale. En janvier 2023, Michter's a été nommée marque de whiskey américain la plus en vogue selon le Rapport annuel des marques de Drinks International.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.michters.com

