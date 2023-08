PayRetailers présent au SBC Summit de Barcelone, à l'iFX EXPO et au SiGMA Europe





Au cours du premier semestre 2023, PayRetailers a participé activement à des événements Fintech et de services financiers mondiaux, créant des connexions précieuses qui permettent aux entreprises de divers secteurs d'opérer de manière transparente et sécurisée en Amérique latine. PayRetailers a participé activement à des événements Fintech et de services financiers mondiaux, créant des connexions précieuses qui permettent aux entreprises de divers secteurs d'opérer de manière transparente et sécurisée en Amérique latine.

Avec un engagement continu à renforcer l'écosystème des paiements numériques en Amérique latine, PayRetailers a tracé sa voie pour le reste de l'année 2023, avec un objectif clair d'expansion sur de nouveaux marchés et d'offrir des solutions de paiement personnalisées à diverses entreprises grâce à des améliorations continues de son API.

PayRetailers, dont le siège est à Barcelone, lancera son voyage européen au SBC Summit de Barcelone, qui se tiendra du 19 au 21 septembre à Fira Montjuic. Cet événement, dédié aux leaders des paris sportifs et des jeux en ligne, offre une plateforme pour discuter de l'avenir du secteur, partager des connaissances et créer des liens. Au stand PC410, PayRetailers présentera son leadership en matière de paiements numériques, offrant à divers commerçants une expérience de paiement de bout en bout dans la région. Barcelone deviendra l'épicentre où les experts de l'industrie se réuniront, favorisant la collaboration et la croissance des paiements en ligne.

Simultanément, du 19 au 21 septembre, l'équipe de PayRetailers participera à l'iFX Expo 2023, qui se tiendra à Limassol, à Chypre. En tant que plus grande exposition financière B2B d'Europe, cet événement sert de centre de réseautage pour plus de 5 000 participants afin d'engager des discussions sur l'innovation et la technologie. Les experts de la société seront disponibles au stand 55, au City of Dreams Mediterranean Integrated Resort.

Expert dans la facilitation du processus d'achat et de paiement, PayRetailers se positionne comme un allié qui répond aux besoins de paiement des commerçants et des entreprises de technologie financière. PayRetailers offre une solution haut de gamme idéale pour la croissance en Amérique latine, comprenant plus de 250 méthodes de paiement alternatives, des paiements locaux et internationaux sécurisés dans de multiples devises et une couverture mondiale. La technologie évolutive et fiable de PayRetailers s'adapte aux exigences de toute entreprise et offre une expérience de paiement complète.

Pour terminer l'année en beauté, PayRetailers sera présent au SiGMA Europe à Malte du 13 au 17 novembre au stand B1005. Avec plus de 4 000 visiteurs attendus, cet événement devient un point de rencontre important dans l'industrie du jeu, stimulant la croissance grâce aux dernières nouvelles, aux conférences de l'industrie et aux revues sur les casinos et les paris sportifs.

Ces engagements soulignent l'engagement de PayRetailers à stimuler le commerce électronique et les jeux en Amérique latine, en offrant des services essentiels à l'expansion du marché. La plateforme polyvalente de PayRetailers confirme son rôle de choix sûr pour la croissance du commerce en ligne. Pour explorer le potentiel de PayRetailers pour votre expansion en Amérique latine, visitez leur site Internet ou connectez-vous pendant les événements.

Tous ces engagements soulignent la volonté de PayRetailers de stimuler le commerce électronique et les jeux en Amérique latine, en offrant des services essentiels à l'expansion du marché. La plateforme polyvalente de PayRetailers confirme son rôle de choix sûr pour la croissance du commerce en ligne. Pour explorer le potentiel de PayRetailers pour votre expansion en Amérique latine, visitez leur site Internet ou connectez-vous pendant les événements.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 août 2023 à 15:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :