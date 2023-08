Le cabinet Amsterdam & Partners LLP est retenu par la figure religieuse ukrainienne Vadym Novynskyi pour se défendre contre des allégations de persécution politique





Le cabinet d'avocats Amsterdam & Partners LLP a été retenu par Vadym Novynskyi, citoyen ukrainien, figure religieuse, ancien parlementaire ukrainien de Marioupol et fondateur de Smart Holding Group, pour se défendre contre une série d'attaques politiques du gouvernement ukrainien.

Novynskyi, qui est un protodiacre de l'Église orthodoxe ukrainienne, a nommé Amsterdam & Partners LLP et une équipe d'avocats internationaux pour traiter les fausses accusations, les saisies d'actifs historiques, et les fausses accusations de hauts responsables gouvernementaux à Kiev. Bien que l'année dernière Novynskyi ait renoncé à sa propriété de Smart Holding Group, les autorités ukrainiennes poursuivent leur raid contre le groupe industriel et d'investissement, en partant du principe que les croyances religieuses de Novynskyi en constituent une justification suffisante, déclare Robert Amsterdam, associé fondateur d'Amsterdam & Partners LLP.

« Malheureusement, pour certains responsables ukrainiens, la guerre avec la Russie représente une opportunité d'extorsion et d'attaques sur les entreprises », explique Robert Amsterdam, associé fondateur d'Amsterdam & Partners LLP. « Mon client a montré un soutien inébranlable à la souveraineté ukrainienne et a fermement dénoncé l'agression russe. Pourtant, quelques responsables ukrainiens corrompus agissent en marge de l'État de droit pour violer ses libertés religieuses et tenter de voler des biens sur la base d'accusations totalement fausses. »

Et Amsterdam de poursuivre : « La coopération internationale et le soutien à l'effort de guerre ukrainien ne doivent pas devenir un écran d'impunité pour la corruption et le vol. Toute insinuation que M. Novynskyi aurait, d'une manière ou d'une autre, « aidé » la Russie, est injurieuse et fausse, en particulier à la lumière des importantes contributions réalisées par notre client en soutien au peuple ukrainien. Notre client est pris pour cible de manière impitoyable pour ses croyances religieuses et fait l'objet d'attaques d'entreprise flagrantes de la part de l'État. Nous étudierons toutes les voies juridiques disponibles pour mettre un terme à ces activités de prédation et veiller à ce que les responsables qui abusent de leurs pouvoirs soient tenus responsables. »

Amsterdam & Partners LLP est un cabinet d'avocats international disposant de bureaux à Londres et à Washington. De plus amples informations sont disponibles sur www.amsterdamandpartners.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

22 août 2023 à 12:55

