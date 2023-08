Crown Bioscience permet à HanX Biopharmaceutical de faire avancer HX009 vers les essais cliniques





Crown Bioscience, un organisme mondial de recherche sous contrat (ORC) et une société JSR Life Sciences, annonce que ses travaux de collaboration avec HanX Biopharmaceutical Co., Ltd. (« HanX »), qui reposent sur un vaste portefeuille de modélisation préclinique à l'appui de la demande acceptée de drogue nouvelle de recherche (DNR) déposée auprès de la FDA par HanX, ont été publiés dans Scientific Reports, une revue des éditions Nature.

L'étude a démontré que HX009, un anticorps bispécifique PD-1 x CD47 expérimental, se lie différentiellement à PD-1 et CD47 avec une forte affinité avec PD-1, mais une affinité amoindrie avec CD47. Cette caractéristique permet de mieux cibler le microenvironnement tumoral et minimise la toxicité hématologique potentielle. En outre, HX009 a présenté une capacité d'activation améliorée des lymphocytes T par rapport à HX008, un anticorps monoclonal anti-PD-1 approuvé et mis sur le marché en Chine.

Cette nouvelle étude a en particulier montré que HX009 exerçait une activité anti-lymphome robuste dans deux modèles de xénogreffe à dérivation cellulaire (CDX) (lymphome Raji à lymphocytes B et lymphome Karpas-299 à lymphocytes T) avec une forte expression CD47. De plus, des modèles de xénogreffe dérivée du patient (PDX) personnalisée développés par Crown Bioscience ont confirmé l'efficacité du ciblage CD47 par HX009. En outre, un modèle murin A20-hCD47 de lymphome à lymphocytes B développé chez des modèles murins knock-in quadruples génétiquement modifiés hSIRP?/hCD47/PD-1/PD-L1 (HuGEMMTM), HX009 a montré une efficacité anti-lymphome supérieure par rapport au ciblage CD47 ou PD-1 seul. Ces résultats impliquent une synergie dans le double ciblage CD47 et PD-1.

Ces études de Crown Bioscience ont joué un rôle important dans le passage de HX009 vers les essais cliniques pour le traitement du lymphome. Elles ont également été déterminantes dans l'acceptation de la demande de drogue nouvelle de recherche (DNR) déposée par HanX auprès de la FDA, qui a ouvert la voie à une étude clinique de Phase I/II aux États-Unis pour évaluer HX009 dans le traitement du lymphome récidivant/réfractaire.

Ce résultat prometteur illustre toute la valeur que Crown Bioscience apporte à ses partenaires, qui sont à la recherche des solutions optimisées pour faire avancer leurs recherches en oncologie. En particulier, la collaboration entre les scientifiques des deux entreprises, utilisant une approche de solution intégrée, a mis à profit un éventail complet d'études précliniques et translationnelles pour comprendre l'activité anti-lymphome de HX009.

HX009 a été étudié dans le cadre d'études cliniques de Phase I en Australie et en Chine sur des indications de tumeurs solides et de lymphomes. Aujourd'hui, HanX élargit la prochaine phase du développement clinique à l'échelle mondiale pour une variété d'indications cliniques.

Henry Li, PhD, cofondateur, chef de la direction et directeur scientifique, HanX : « Nous sommes ravis des résultats exceptionnels de notre partenariat avec Crown Bioscience. En tirant parti d'une large gamme de solutions in vivo telles que la xénogreffe à dérivation cellulaire (CDX), la xénogreffe dérivée du patient (PDX) et les modèles murins génétiquement modifiés, ainsi que des applications translationnelles, nous avons pu effectuer une évaluation complète de l'activité anti-lymphome de HX009 avant les essais cliniques. »

Ludovic Bourre, PhD, VP, recherche et innovation, Crown Bioscience : « Notre engagement va au-delà de la simple identification du bon médicament candidat ou de la bonne combinaison de médicaments. Crown Bioscience investit sans relâche dans l'augmentation du nombre et de la diversité des modèles au service du développement médicamenteux, en veillant à ce que ses modèles représentent avec précision la biologie des maladies cliniques et fournissent une base solide pour prendre des décisions éclairées sur de nouveaux traitements, comme HX009 de HanX. »

Ces travaux ont jeté des bases solides pour l'avancement de HX009 en tant qu'agent thérapeutique très prometteur dans le traitement du lymphome récidivant/réfractaire. Pour en savoir plus, Crown Bioscience et HanX tiendront un webinaire exclusif le mardi 29 août 2023, durant lequel une équipe de scientifiques abordera la question des implications de l'étude. Le webinaire offrira une occasion unique de dialoguer avec les experts.

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, une société JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (ORC) international qui fournit des plateformes précliniques et translationnelles pour aider ses clients développer leurs activités R&D en oncologie, immuno-oncologie et maladies inflammatoires à médiation immunitaire. Nous sommes le seul ORC préclinique à offrir des services d'organoïdes tumoraux grâce à la Hubrecht Organoid Technology. Nous avons en outre mis au point la plus grande collection au monde de PDX disponible sur le marché. Nous nous attelons à aider nos clients à développer de nouveaux traitements pour donner le plus de chances possible aux patients de recevoir le bon traitement au bon moment. Créé en 2006, Crown Bioscience possède 14 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de HanX

HanX est une société biopharmaceutique mondiale qui développe des médicaments innovants à base d'anticorps en immuno-oncologie, tels que les nouveaux anticorps BsAb, afin de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits. HanX regroupe des experts de Chine et des États-Unis pour soutenir des activités comme la découverte précoce, le développement de processus, le développement commercial et la recherche clinique. La société projette d'atteindre ses objectifs ambitieux en s'appuyant sur une R&D interne en combinaison avec des collaborations internationales.

