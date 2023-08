Veeva Vault LIMS prend en charge le contrôle qualité de Civica Rx





Un fabricant de médicaments génériques à but non lucratif construit une base pour la gestion de la qualité de bout en bout

BARCELONE, Espagne, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Civica Rx (Civica) a adopté Veeva Vault LIMS pour optimiser le contrôle qualité. Avec Vault LIMS, il s'agit de tirer parti du fait que Civica ait utilisé avec succès Veeva Vault QMS, Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault Training et d'établir une base pour des processus de laboratoire et de qualité unifiés pour soutenir une nouvelle usine de fabrication.

« Nous garantissons des volumes de médicaments génériques pour nos hôpitaux et systèmes de santé partenaires, donc avoir une solution LIMS cloud est une priorité absolue », a déclaré Jay Benson, directeur de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement chez Civica. « Veeva Vault LIMS simplifiera nos processus de fabrication et de test internes, tout en assurant la bonne première fois, le respect des délais et la visibilité tout au long de la chaîne de valeur. »

Civica améliorera la productivité et la vitesse grâce à un écosystème de qualité unifié. Au sein de Vault LIMS, les professionnels du laboratoire seront en mesure de consulter les méthodes et spécifications pertinentes stockées dans Vault QualityDocs et les événements de qualité pertinents de surface de Vault QMS lors de l'examen final du contrôle qualité. L'unification garantit une information à jour et améliore la transparence.

« Veeva Vault LIMS aidera Civica à créer un laboratoire de contrôle qualité avancé avec une expérience utilisateur simple et efficace », a déclaré Jason Boyd, directeur principal, Veeva Vault LIMS. « Nous sommes ravis de nous associer à Civica pour les aider à gagner en agilité dans la fourniture de médicaments génériques abordables aux patients. »

Pour savoir comment Vault LIMS optimise le laboratoire de contrôle qualité, visitez veeva.com/eu/LIMS.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Résolument tournée vers l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux entreprises de biotechnologie émergentes. En tant que société d'utilité publique, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :





Jeremy Whittaker Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +49-695-095-5486 925-226-8821 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

22 août 2023 à 12:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :