Le gouvernement du Canada annonce un investissement de plus de 1,8 million de dollars pour lutter contre les risques liés à la consommation de substances à Guelph





Ce financement permettra d'aider les personnes exposées aux risques liés à la substances et aux surdoses dans la région de Guelph.

GUELPH, ON, le 22 août 2023 /CNW/ - Chaque jour, des familles et des communautés de tout le pays perdent des êtres chers à la suite de surdoses attribuables à l'approvisionnement en drogues illégales de plus en plus toxiques. Nous répondons à cette crise en adoptant une approche globale, collaborative, compatissante et fondée sur les preuves afin d'améliorer l'accès aux services pour promouvoir le bien-être et la résilience, réduire la stigmatisation et les risques ainsi que sauver des vies.

Aujourd'hui, Lloyd Longfield, député de Guelph (Ontario), au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement fédéral de plus de 1,8 million de dollars pour trois projets à Guelph dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Ce financement permettra aux organismes d'améliorer l'accès aux services pour les personnes qui consomment des drogues dans la région de Guelph.

Le centre de santé communautaire de Guelph pourra accroître la capacité de son programme actuel d'approvisionnement plus sécuritaire tout en fournissant des mesures de soutien aux participants, comme l'accès sur ordonnance, l'accès aux services de soins primaires et spécialisés et l'accès à des aides pour le revenu, le logement et la nutrition. Il aidera également la Stonehenge Therapeutic Community à offrir un mode d'intervention dirigé par les pairs et peu contraignant aux personnes de Guelph et du comté de Wellington qui sont aux prises avec des dépendances, et il aidera la société Wyndham House Inc. à fournir aux jeunes un accès à de multiples aides dans les comtés de Guelph, de Wellington et de Dufferin, y compris de l'aide au logement, du soutien à éducation et de l'aide financière.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec tous les ordres de gouvernement, ses partenaires, les communautés autochtones, les parties prenantes, les personnes ayant une expérience vécue et vivante et les organisations de tout le pays pour améliorer les résultats en matière de santé pour toute la population, sauver des vies et oeuvrer pour mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

«?À Guelph, et partout au Canada, des familles, des amis, des collègues et des voisins de tous horizons subissent la perte inqualifiable d'un être cher victime d'une surdose. Si nous avons tous un rôle à jouer pour réduire la stigmatisation qui entoure la consommation de substances, notre gouvernement s'est engagé à soutenir les organisations locales pour continuer d'améliorer les soins et réduire les obstacles auxquels se heurtent les personnes qui consomment des substances au sein de leurs communautés, ainsi que sauver des vies.?»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Il est très important de travailler avec nos partenaires communautaires pour soutenir les personnes exposées au risque de surdose afin de faire face à la crise à laquelle nous sommes confrontés à Guelph et dans l'ensemble du pays. Grâce à ce financement, nous pouvons sauver et améliorer la vie des personnes souffrant de dépendances et réduire les méfaits liés à la consommation de substances, y compris l'itinérance. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph, Ontario

« Nous sommes reconnaissants de ce financement et de la considération de notre gouvernement fédéral pour les preuves scientifiques qui soutiennent les programmes d'approvisionnement plus sécuritaires. Ce financement permettra au CSC de Guelph de continuer à fournir un service de soins de santé qui sauve des vies et qui améliore la capacité des clients à s'engager dans les soins et à aborder d'autres questions sanitaires et sociales. »

Melissa Kwiatkowski

Directrice générale, Centre de santé communautaire de Guelph (Guelph CSC)

« Wyndham House s'engage à soutenir les jeunes qui sont aux prises avec l'itinérance. L'un des principaux facteurs contribuant aux problèmes de logement est la consommation de substances et les problèmes de santé mentale. Ce financement fourni par le gouvernement fédéral nous aidera à accompagner, soutenir et empêcher les jeunes d'entrer dans le cycle continu de l'itinérance. À ce jour, notre programme de centre pour des besoins similaires a aidé plus de 375 jeunes ayant des besoins comparables, tout en les aidant à trouver un autre logement et à le conserver. Nous remercions le gouvernement fédéral et les décideurs en matière de financement qui soutiennent Wyndham House pour fournir les services nécessaires à cette population qui le mérite. »

Rita Isley

Présidente du conseil d'administration - Wyndham House

« Ce financement permettra à la Stonehenge Therapeutic Community d'offrir un programme de traitement des dépendances entièrement dirigé par des pairs formateurs en matière de rétablissement qui ont vécu l'expérience de la consommation de substances. Les pairs offrent un soutien sans pareil, car ils ont la capacité unique de soutenir les personnes stigmatisées. Les pairs de ce programme utilisent cet ensemble unique de compétences et de liens pour réduire les empoisonnements répétés, minimiser les méfaits liés à la consommation de substances et instruire la famille et les amis. »

Kristin Kerr

Directrice générale - Stonehenge Therapeutic Community

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada . Par l'intermédiaire du PUDS , le gouvernement du Canada accorde des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement ainsi qu'à des organismes communautaires et des organismes à but non lucratif, afin de répondre aux problèmes actuels liés à la consommation de drogues et de substances au Canada .

. Par l'intermédiaire du , le gouvernement du accorde des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement ainsi qu'à des organismes communautaires et des organismes à but non lucratif, afin de répondre aux problèmes actuels liés à la consommation de drogues et de substances au . Le financement supplémentaire pour les trois projets annoncés aujourd'hui à Guelph a été accordé dans le cadre du budget fédéral de 2022.

a été accordé dans le cadre du budget fédéral de 2022. Ce nouveau financement s'ajoute aux 3,6 millions de dollars que ces projets ont reçus précédemment grâce au PUDS.

Depuis 2017, plus de 500 millions de dollars ont été engagés dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada pour plus de 380 projets.

pour plus de 380 projets. La dépendance est une maladie que l'on peut traiter, ce n'est pas un choix. Pourtant, de nombreuses personnes qui vivent une dépendance sont confrontées à la stigmatisation et éprouvent de la honte. Le langage que nous utilisons a un impact direct et profond sur les personnes qui nous entourent. Tous les Canadiens, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant les mots qu'ils utilisent pour parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des drogues.

