David Hesse, associé chargé des litiges internationaux dans le domaine de l'énergie, rejoint Hunton Andrews Kurth à Londres

David Hesse, avocat spécialisé dans les litiges énergétiques, avec une spécialisation dans les procédures judiciaires et d'arbitrage dans le secteur du pétrole et du gaz, en particulier en Afrique, fait désormais partie de Hunton Andrews Kurth LLP à Londres en tant qu'associé.

Hesse conseille des États et des compagnies pétrolières et gazières nationales dans le cadre de procédures, de règlements et d'activités préparatoires, d'appels d'offres internationaux, de projets de raffinage, d'accords de farmout et en relation avec d'autres contrats dans le secteur pétrolier et pétrochimique. Il intervient notamment dans des arbitrages commerciaux internationaux entre des États anglophones et francophones et des entités gouvernementales en Afrique du Nord, de l'Est, centrale et de l'Ouest.

Hesse était auparavant associé chez Clyde & Co. et rejoint aujourd'hui son collègue et collaborateur de longue date Philip Mace en tant que dernier ajout à l'équipe londonienne de Hunton Andrews Kurth. Mace, qui a également récemment rejoint Clyde & Co en tant qu'associé, est un avocat d'entreprise expérimenté, spécialisé dans les transactions énergétiques et les transactions pétrolières et gazières préparatoires.

« La forte demande mondiale pour des projets d'énergie et d'infrastructure à grande échelle et l'augmentation des litiges liés à ces entreprises créent un besoin supplémentaire de conseillers compétents en matière de procédures judiciaires et d'arbitrage », a déclaré Tom Taylor, co-président de l'équipe d'arbitrage de Hunton Andrews Kurth. « David est un avocat exceptionnel dont l'expérience et les compétences en matière de procédures internationales font de lui le complément idéal de l'équipe ».

Hesse apporte une vaste expérience des institutions internationales, telles que la Chambre de commerce internationale (CCI) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Quelques-unes de ses activités les plus remarquables avant de rejoindre le cabinet :

Il a conseillé le gouvernement tanzanien et la Tanzanian Electric Supply Company Limited (TANESCO) en tant que codirecteur des services de conseil international auprès d'un cabinet d'avocats local dans le cadre de réclamations contractuelles (CIRDI) par la Standard Chartered Bank.

Il a conseillé la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) et le conseiller juridique nigérian impliqué dans le cadre d'une réclamation de 1 milliard de dollars de la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) et de la South Atlantic Petroleum (SAPETRO) dans le cadre d'un contrat de partage de production.

Il a conseillé le gouvernement algérien et Sonatrach dans le cadre de procédures parallèles (CIRDI et CNUDCI) engagées par une société d'exploration pétrolière et gazière et une société internationale d'expédition et de logistique concernant des réclamations de plus de 8 milliards de dollars relatives à l'impôt spécial sur les bénéfices algérien.

Il a conseillé le gouvernement ougandais et l'Uganda Revenue Authority sur une réclamation de 405 millions de dollars de Heritage Oil (CNUDCI) et une réclamation de 473 millions de dollars de Tullow Oil plc (CIRDI) pour le recouvrement de l'impôt sur les plus-values dans le cadre d'un accord de partage de production.

Il a conseillé ZCCM Investment Holdings PLC dans le cadre d'une réclamation de 2 milliards de dollars de la part de Vedanta Resources Holdings Limited (CNUDCI) concernant Konkola Copper Mines plc en Zambie.

« Le domaine d'activité de David complète nos projets et offres de sociétés à Londres et soutient notre force reconnue internationalement dans le secteur de l'énergie », a déclaré Ferdinand Calice Managing Partner du cabinet londonien de Hunton Andrews Kurth. « Nous sommes très heureux d'accueillir David au sein de notre cabinet

Avocat reconnu représenté dans Chambers Global et Legal 500, Hesse est également conférencier bénévole au Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de l'Université de Dundee et chargé de cours à la CWC School for Energy. Il intervient régulièrement lors de conférences internationales sur l'arbitrage et l'énergie, telles que la Juris Conference, GAR Energy Disputes et GAR Live.

Hesse a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université de Cincinnati, son LLB (Maîtres) à l'Université de Paris - La Sorbonne et son LLM à la Columbia Law School.

Le cabinet d'arbitrage international et de procédures transnationales Hunton Andrews Kurth représente des clients dans le monde entier. Nous traitons régulièrement des procédures d'arbitrage investisseur-État au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), des procédures d'arbitrage commercial à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) ; à la London Court of International Arbitration (LCIA) ; au Singapore International Arbitration Centre (SIAC) ; à la Permanent Court of Arbitration à La Haye ; et à l'American Arbitration Association (AAA) ainsi qu'à sa division internationale, le International Centre for Dispute Resolution (ICDR). Nous travaillons également avec des clients dans des procédures impliquant plusieurs juridictions et qui coopèrent étroitement avec des conseillers dans des forums locaux.

Avec plus de 900 avocats aux États-Unis, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, Hunton Andrews Kurth LLP est un cabinet d'avocats d'envergure mondiale qui assiste ses clients dans un large éventail de procédures complexes et d'affaires réglementaires liées aux transactions. Le cabinet est réputé pour ses compétences particulières dans les secteurs de l'énergie, des services financiers, de l'immobilier, de la vente au détail et des biens de consommation, ainsi que pour son expérience considérable dans plus de 100 domaines d'activité différents, notamment la protection des données et la cybersécurité, la propriété intellectuelle, l'environnement, ainsi que les fusions et acquisitions.

