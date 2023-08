Le Canada investit 4,8 millions de dollars pour soutenir la conservation de la biodiversité dans le Sud de l'Ontario





COMTÉ DE NORFOLK, ON, le 22 août 2023 /CNW/ - La biodiversité du Canada est une clé de voûte de notre mode de vie; les Canadiens dépendent de la nature pour pouvoir boire de l'eau potable, respirer de l'air pur, s'alimenter et profiter du plein air dans des espaces de qualité. La conservation de la nature est un élément fondamental de nos efforts visant à lutter contre la triple crise des changements climatiques, de la pollution et du déclin de la biodiversité.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a visité le lieu prioritaire de la forêt Walsingham de Long Point, où elle a rencontré des partenaires de la région de la biosphère de Long Point et d'Oiseaux Canada. Le gouvernement du Canada investit plus de 4,8 millions de dollars, par le truchement de l'initiative du Patrimoine naturel bonifié, afin d'aider divers partenaires à accroître les avantages pour la biodiversité dans ce lieu névralgique.

Ces investissements comprennent :

405 mille dollars pour la région de la biosphère de Long Point , afin de réduire les menaces qui pèsent sur les amphibiens et les reptiles et de coordonner des initiatives de sensibilisation pour divers partenaires de conservation dans le lieu prioritaire de la forêt Walsingham de Long Point .

afin de réduire les menaces qui pèsent sur les amphibiens et les reptiles et de coordonner des initiatives de sensibilisation pour divers partenaires de conservation dans le lieu prioritaire de la forêt de . 367 mille dollars pour Oiseaux Canada, afin de surveiller des espèces d'oiseaux en péril ciblées et de collaborer avec des propriétaires fonciers pour mettre en oeuvre des pratiques de gestion bénéfiques visant à préserver l'habitat forestier.

afin de surveiller des espèces d'oiseaux en péril ciblées et de collaborer avec des propriétaires fonciers pour mettre en oeuvre des pratiques de gestion bénéfiques visant à préserver l'habitat forestier. 2 millions de dollars pour plusieurs partenaires de conservation , y compris Conservation de la nature Canada , afin de gérer des espèces envahissantes comme le roseau commun ( Phragmites australis) dans l'ensemble des habitats d'espèces en péril ciblées.

, y compris Conservation de la nature , afin de gérer des espèces envahissantes comme le roseau commun ( dans l'ensemble des habitats d'espèces en péril ciblées. 552 mille dollars pour le Long Point Basin Land Trust et plusieurs partenaires de conservation, afin d'améliorer les habitats de forêts et de marécages pour les espèces en péril.

et plusieurs partenaires de conservation, afin d'améliorer les habitats de forêts et de marécages pour les espèces en péril. 150 mille dollars pour l'Université de Waterloo , afin de surveiller des espèces de végétaux en péril dans les milieux humides de la région de Long Point , en particulier pour évaluer leur rétablissement dans des zones où des mesures de gestion du roseau commun ( Phragmites australis) ont été prises.

, afin de surveiller des espèces de végétaux en péril dans les milieux humides de la région de , en particulier pour évaluer leur rétablissement dans des zones où des mesures de gestion du roseau commun ( ont été prises. 400 mille dollars pour ALUS Norfolk et plusieurs partenaires de conservation, afin de collaborer avec des propriétaires fonciers pour restaurer, améliorer et protéger des habitats situés sur des terres agricoles.

et plusieurs partenaires de conservation, afin de collaborer avec des propriétaires fonciers pour restaurer, améliorer et protéger des habitats situés sur des terres agricoles. 700 mille dollars pour Conservation de la nature Canada et plusieurs partenaires de conservation, afin d'améliorer et de restaurer l'habitat de milieux ouverts pour des espèces en péril des prairies.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec plus de 14 partenaires clés dans cette région par le truchement du lieu prioritaire de la forêt Walsingham de Long Point, y compris avec la région de la biosphère de Long Point et Oiseaux Canada.

En tant que pays vaste et riche en biodiversité, le Canada a une responsabilité envers le monde entier pour ce qui est de protéger son patrimoine naturel. Les initiatives du Patrimoine naturel et du Patrimoine naturel bonifié représentent la plus vaste campagne de conservation de la nature de l'histoire du Canada, soutenue par des investissements de plus de cinq milliards de dollars, dans le but de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, en partenariat avec les peuples autochtones.

Davantage de progrès sont nécessaires pour mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité et à la dégradation des écosystèmes fragiles; l'avenir repose sur la collaboration de tous pour agir maintenant.

Citations

« Le lieu prioritaire de la forêt Walsingham de Long Point, qui chevauche la région de la biosphère de Long Point, est incroyablement riche en biodiversité et abrite plus de 88 espèces en péril. Lorsque les partenaires collaborent pour axer leurs efforts de conservation sur les lieux prioritaires, ils obtiennent de meilleurs résultats pour les espèces en péril, notamment davantage de ressources pour les projets d'intendance et de restauration de l'habitat. Ce financement appuie des priorités communes, comme celle visant à mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité dans la zone biologique carolinienne et à inverser cette tendance. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ma visite d'aujourd'hui dans la région de la biosphère de Long Point m'a rappelé à quel point nous sommes chanceux, en tant que Canadiens, d'être entourés de tant de beauté naturelle. De grandes choses peuvent se produire lorsque des partenaires unissent leurs efforts pour soutenir l'environnement, et c'est particulièrement vrai à Long Point, où tant de groupes différents consacrent du temps, de l'énergie et des ressources à la préservation de cette zone d'importance écologique. Chaque partenariat constitue une profonde contribution à la conservation de la nature et illustre bien comment la population et la nature peuvent conjointement prospérer.

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La conservation de la biodiversité et la protection des espèces en péril sont au coeur de ce que nous faisons dans les 19 réserves et régions de la biosphère désignées par l'UNESCO au Canada. Ce financement pour la région de la biosphère de Long Point témoigne de l'esprit de collaboration qui anime notre mission. Nos efforts vont au-delà du simple soutien financier; ils reposent également sur une vision commune et le dévouement de nos partenaires. Ensemble, nous ne faisons pas que conserver notre riche biodiversité, mais nous favorisons aussi une culture de collaboration et de partage des connaissances, afin d'assurer un avenir meilleur et plus durable pour tous. »

- Kate Potter, directrice générale, Association canadienne des réserves de la biosphère

« En tant qu'organisation qui travaille sur le terrain dans la région de Long Point depuis près de 65 ans, Oiseaux Canada applaudit l'investissement fait par le gouvernement fédéral, par le truchement de l'initiative du Patrimoine naturel bonifié, dans la conservation de cette écorégion fragile et riche en biodiversité. La collaboration entre les secteurs public, privé et sans but lucratif est essentielle pour protéger nos lieux les plus précieux, afin de freiner et d'inverser l'appauvrissement de la biodiversité qui protège les oiseaux, la population et la planète. »

- Patrick Nadeau, président-directeur général, Oiseaux Canada

Faits en bref

Le réseau canadien d'aires protégées et de conservation est un élément important qui contribue à l'atténuation des effets des changements climatiques en protégeant et en restaurant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. De plus, les forêts et les marécages intacts captent et emmagasinent le dioxyde de carbone et peuvent contribuer à protéger les collectivités contre les impacts des changements climatiques.

L'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada favorise une collaboration renouvelée et axée sur des priorités partagées, notamment sur 11 lieux prioritaires, 6 espèces prioritaires et 3 secteurs et menaces clés. Elle met l'accent sur une planification axée sur les écosystèmes et des espèces multiples et sur l'obtention de résultats sur le terrain.

favorise une collaboration renouvelée et axée sur des priorités partagées, notamment sur 11 lieux prioritaires, 6 espèces prioritaires et 3 secteurs et menaces clés. Elle met l'accent sur une planification axée sur les écosystèmes et des espèces multiples et sur l'obtention de résultats sur le terrain. Les lieux prioritaires possèdent une riche biodiversité, présentent des concentrations élevées d'espèces en péril et offrent des possibilités de faire avancer les efforts de conservation.

Le gouvernement du Canada entend poursuivre ses efforts visant à mettre fin au déclin de la nature et à renverser la vapeur d'ici 2030, et à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

