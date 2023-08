LA BAIE D'HUDSON RELANCE SON PROGRAMME PRIMES LA BAIE D'HUDSON, QUI PROPOSE DÉSORMAIS À LA CLIENTÈLE DES OFFRES PERSONNALISÉES, DAVANTAGE DE POINTS ET UNE VALEUR AJOUTÉE GRÂCE À UNE APPLICATION SUR MESURE





Les membres pourront aussi accumuler et échanger des points Primes La Baie

d'Hudson à La Baie d'Hudson et chez Zellers.

TORONTO, le 22 août 2023 /CNW/ - Magasiner n'aura jamais été aussi avantageux! La Baie d'Hudson relance aujourd'hui son programme Primes La Baie d'Hudson avec l'ajout d'une nouvelle application qui réunit tout ce que les différents programmes de fidélisation ont de mieux à offrir en une formule actualisée, ludique et profitable. L'appli Primes La Baie d'Hudson contient des offres personnalisées pensées en fonction des préférences et des habitudes de magasinage de chaque membre. Elles donnent également accès à des « missions » très intéressantes, à des promotions spéciales et à d'autres avantages.

Comme toujours, les membres accumulent des points en effectuant des achats en magasin ou en ligne à La Baie d'Hudson et chez Zellers, et en utilisant leur carte Mastercard La Baie d'Hudson partout partout dans le monde où la carte Mastercard est acceptée. Ils peuvent aussi obtenir des points à des taux de plus en plus avantageux grâce aux 3 niveaux du programme : Primes, Primes Plus et Primes VIP La Baie d'Hudson. En accumulant des points à un taux plus élevé, on obtient de meilleurs rabais pour chaque dollar dépensé.

Parmi les principales nouveautés du programme se trouvent les missions, c'est-à-dire des séries d'étapes liées entre elles et qui, lorsqu'elles sont terminées, permettent d'obtenir des points bonis. Par exemple, les missions peuvent consister en l'achat d'une tenue complète à La Baie d'Hudson. Les membres doivent achever leurs missions dans les délais impartis et peuvent faire le suivi de leur progression. Une fois toutes les tâches terminées, la prime est accordée.

Pour échanger des points, il suffit de les appliquer instantanément à un achat. Et pour ce faire, la clientèle a l'embarras du choix parmi des milliers de marques nationales de cosmétiques, d'articles pour la maison, de vêtements et d'accessoires. Que vous magasiniez pour la rentrée ou même pour les fêtes, que vous soyez à la recherche de la parfaite nuance de rouge à lèvres ou que vous ayez enfin décidé de vous gâter avec un nouveau mélangeur Vitamix, aucun autre programme de fidélisation ne propose autant de griffes et de catégories parmi lesquelles choisir que Primes La Baie d'Hudson.

« La Baie d'Hudson fait partie des premières entreprises à avoir proposé un programme de fidélisation au Canada, et depuis, les habitudes de consommation, la priorisation des achats et les attentes quant à ce type de programmes n'ont eu de cesse de changer », a affirmé Kevin Parry, VP, Crédit et fidélité à La Baie d'Hudson. « Nous souhaitions nous repositionner plus favorablement sur l'échiquier de la fidélisation en offrant à nos membres une expérience exceptionnelle qui leur permettra d'accumuler des points plus vite, d'échanger ceux-ci contre une grande variété d'articles répondant à leurs besoins et leurs envies, et bien sûr de s'amuser. »

Vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application Primes La Baie d'Hudson gratuitement dans l'App Store ou dans Google Play.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. Exploitant labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, ainsi qu'un réseau de 84 magasins d'un océan à l'autre, La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE La Baie

22 août 2023 à 10:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :