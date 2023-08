L'un des plus gros projets immobiliers à vocation médicale débarque à Québec





Lancement des travaux pour le Complexe Santé Rivière-Saint-Charles

QUÉBEC, le 22 août 2023 /CNW/ - Le Groupe Medway et le Groupe Santé Expert sont fiers d'annoncer le lancement des travaux du Complexe Santé Rivière-Saint-Charles. Ce nouveau pôle d'attraction en santé se spécialisera en médecine familiale de première ligne, en plus d'être un milieu de vie. Ce projet, dont les travaux s'échelonneront jusqu'à l'été 2025, représente l'un des plus grands projets immobiliers à vocation médicale de la région de Québec. L'agrandissement et le déménagement de la Clinique Pierre-Bertrand dans le Complexe santé permettra l'ajout d'une vingtaine de nouveaux médecins de famille et de spécialistes de la santé.

Un meilleur accès aux soins de santé dans le réseau public

Rendu possible grâce à un investissement de 75 millions de dollars, ce projet sera un atout majeur pour la vitalité du secteur et l'accessibilité aux soins puisqu'il mettra à la disposition des citoyens une quarantaine de médecins de famille et de spécialistes de la santé, notamment en dermatologie et en orthopédie. En plus d'offrir une expérience patient renouvelée, la clinique médicale sera à la fine pointe de la technologie. Avec l'arrivée de nouveaux médecins, la clinique contribue à répondre de façon concrète aux besoins grandissants de la population de Québec.

Le Complexe de six étages prévoit 70 000 pieds carrés d'espace commercial qui accueillera plusieurs commerçants spécialisés dans le domaine de la santé, dont la Clinique médicale Pierre-Bertrand, une clinique dentaire, ainsi que les bannières Vasectomie Québec, Lobe et PCN. Ces derniers permettront aux habitants du secteur de bénéficier de nouvelles ressources centralisées au même endroit, sans oublier la création d'emplois locaux.

Une offre de logements bonifiée

Dès l'été 2025, ce milieu de vie permettra de renforcer l'offre de logements en mettant à la disposition de la population 197 unités d'habitation dans un secteur où les besoins sont importants. Les locataires du Complexe pourront compter sur une salle de loisirs et une salle d'entraînement en plus d'une cour intérieure. La localisation du complexe est idéale pour les adeptes de vélo puisqu'il prévoit un accès direct à la piste cyclable et, par le fait même, à la Rivière-Saint-Charles.

Le Complexe santé Rivière-Saint-Charles en bref

Représente un nouveau pôle d'attraction en santé, spécialisé en médecine familiale de première ligne, en plus d'être un milieu de vie;

S'agit de l'un des plus grands projets immobiliers à vocation médicale de la région de Québec;

Permet l'ajout d'une vingtaine de nouveaux à la clinique Pierre-Bertrand, portant le total à un peu plus de 40 médecins à la disposition de la population;

Représente un investissement de 75 millions;

Offre 197 unités d'habitation dès l'été 2025;

Permet de renforcer l'offre de logements dans un secteur où les besoins sont importants;

Accueille plusieurs commerces spécialisés dans le domaine de la santé.

« Une annonce de cette ampleur est toujours empreinte de beaucoup de fierté pour nous. Depuis le début de l'aventure Medway, notre mission est de contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins de santé grâce à notre modèle unique et avant-gardiste en gestion de la santé au Québec. En répondant également aux besoins criants de logements dans le secteur, le Complexe Santé Rivière-St-Charles devient un centre régional d'expertise en médecine familiale pour la grande région de Québec. »

-Yan Boudreau, président fondateur du Groupe Medway

« Je suis fier de contribuer à ce modèle novateur conçu et mis en oeuvre par Medway. Grâce aux technologies de pointe se retrouvant dans le Complexe, les médecins sont capables d'offrir une meilleure prise en charge médicale pour la communauté, tout en améliorant la qualité des soins prodigués aux patients. Ce projet offre une vision prometteuse en ce qui concerne l'avenir des soins de santé! »

- Dr Simon Plourde

« Depuis l'adoption du plan particulier d'urbanisme du pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentien, nous sommes témoins d'un vent de renouveau dans le quartier Vanier. L'important projet du Complexe Santé Rivière-St-Charles est la toute dernière démonstration de cette effervescence. Je me réjouis de cet investissement majeur qui contribuera à l'ajout de près de 200 unités d'habitation ainsi qu'à un plus grand accès à des soins de santé dans le secteur. »

-Alicia Despins, conseillère municipale de Vanier-Duberger

À propos de Groupe Medway

Chef de file dans la gestion de cliniques médicales et le développement immobilier commercial, Medway est en pleine croissance. Le portefeuille immobilier de l'entreprise québécoise est composé de 23 parcs immobiliers et une douzaine de cliniques médicales et spécialisées concentrés dans la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Avant-gardiste en gestion de la santé au Québec, Medway a comme valeurs la qualité et l'accessibilité des services offerts et la performance des cliniques, tant pour les médecins que pour leurs patients. Leur gestion est motivée par le respect des plus hauts standards de pratique afin de bonifier l'expérience du patient tout en répondant aux exigences du système de santé québécois.

À propos du Groupe Santé Expert

Groupe Santé Expert est établi dans le milieu de la santé depuis plus de 25 ans et est considéré comme le chef de file au Québec en matière de gestion de cliniques médicales, de pharmacies et dans la distribution de médicaments pour les résidences de retraités. Doté d'une équipe de professionnels passionnés et expérimentés, Groupe Santé Expert se démarque en offrant à ses associés une valeur ajoutée quant à l'excellence du service offert à la communauté.

