L'Arrondissement de Lachine lance une campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour la rentrée scolaire





MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - Afin de pallier les enjeux de vitesse et offrir un milieu de vie plus sécuritaire, l'Arrondissement de Lachine met sur pied une campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour la prochaine rentrée scolaire qui vise à sensibiliser les automobilistes au respect de la signalisation routière et à sécuriser les déplacements actifs. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière.

« Cette nouvelle campagne contribue à sécuriser les rues de nos quartiers. Dès cet automne, nous ajouterons 14 balises sur nos routes. De plus, nous avons l'intention d'augmenter notre capacité d'agir dès l'année prochaine, en bonifiant notre budget local de sécurité routière. Ceci est une priorité pour nos citoyens et nous agissons en conséquence. » a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Des actions concrètes pour minimiser les risques

Les premières mesures qui sont mises en place ciblent les abords des écoles et les zones à fort potentiel d'excès de vitesse : radars pédagogiques, balises de rues et affiches thématiques près des écoles et certains bâtiments municipaux seront installés avant la rentrée. Au cours d'une deuxième phase au printemps 2024, davantage de balises de rues, des pastilles au sol et du marquage coloré au sol sur les rues et les trottoirs viendront renforcer les messages de sécurité près des parcs, des sentiers, des pistes cyclables, des écoles et des secteurs résidentiels. Ces visuels incitatifs imagés qui illustrent les bons comportements sur la route vont ponctuer le paysage lachinois pour sensibiliser toutes les tranches d'âge de la population. Ainsi, chaque citoyen et citoyenne peut contribuer à sécuriser son milieu de vie en adaptant ses gestes du quotidien.

D'autres actions pourraient être envisagées après l'analyse des données fournies par les radars pédagogiques installés à l'automne 2023. Ces données permettront de mieux comprendre le comportement des automobilistes puisque depuis le passage de la limite de vitesse à 30 km/h en 2019 dans les rues résidentielles, le sentiment d'insécurité au sein de la population est encore palpable.

Une campagne de sensibilisation pour le long terme

L'objectif de cette campagne est de sensibiliser tous les usagers de la route à la sécurité et à la vigilance dans leurs déplacements afin de réduire le nombre d'accidents. En auto, à vélo ou à pied, chacun doit adapter son comportement dans ses déplacements, pour sa propre sécurité et celle des autres. Les jeunes et les moins jeunes, écoliers ou travailleurs, c'est toute une population qui doit se responsabiliser dès aujourd'hui pour un meilleur lendemain.

Faits saillants

Parmi les aménagements déjà implantés au cours des dernières années, notons la mise aux normes de la signalisation, la modification de sens de la circulation dans certaines rues, le réaménagement de rues et la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation comme des dos d'âne autour de parcs et d'écoles. L'Arrondissement s'active à développer une stratégie de gestion de la circulation et de la vitesse basée sur des méthodes éprouvées et l'approche Vision Zéro adoptée par la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

22 août 2023 à 10:27

