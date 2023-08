Voici Snapmaker Ray : le dispositif de gravure et découpe laser ultime de 40W





SHENZHEN, Chine, 22 août 2023 /CNW/ -- Le fabricant d'outils de fabrication numérique Snapmaker dévoile sa plus récente gamme de produits, le dispositif de gravure et découpe laser Snapmaker Ray . Ce dispositif de pointe allie précision, puissance et facilité d'utilisation pour révolutionner la façon dont vous donnez vie aux idées.

Les avantages de Ray:

Alimentation laser 20 W/40 W avec Air Assist

Rails linéaires de qualité industrielle

Plus de 1 000 modèles de conception disponibles dans Luban

Grande zone de travail de 400 mm x 600 mm

Au coeur de Snapmaker Ray se trouve sa technologie laser exceptionnelle, offrant des options d'alimentation de 20 W et 40 W. Le faisceau laser à la fine pointe de la technologie offre une superbe puissance de gravure et de découpe pour une vaste gamme de matériaux, dont le bois, le cuir, le métal et plus encore. Que vous soyez un amateur, un artiste ou un propriétaire de petite entreprise, Snapmaker Ray vous donne les moyens d'explorer d'innombrables possibilités créatives.

Conçu pour la maison et les petites entreprises, Ray dispose d'une zone de gravure de 400 mm x 600 mm pour permettre aux utilisateurs d'entreprendre des projets ambitieux comme des cartes 3D, des modèles de mobilier, etc. Il est également équipé d'une fonction Air Assist intégrée qui assure des coupes nettes et précises en dirigeant un jet d'air constant sur la surface de travail. Cette fonction réduit le risque de roussissement ou de brûlure, ce qui permet d'améliorer la qualité de coupe et les créations irréprochables à chaque fois.

Héritant du patrimoine de la Snapmaker Artisan Series, Snapmaker adopte des rails de guidage en acier fabriqués par rectification par commande numérique par ordinateur au micron près dans Ray, assurant la précision et la stabilité pour un mouvement rapide et un fonctionnement durable.

Outre les avantages du matériel, Snapmaker a également amélioré le logiciel. Luban fournit plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour vous permettre de concevoir le projet laser en quelques secondes.

« Depuis le Snapmaker Original, la fonction laser est la fonction standard des imprimantes 3D 3 en 1, a déclaré Daniel, président-directeur général de Snapmaker. Nous avons plus de six ans d'expérience dans la conception de produits laser haut de gamme qui sont très appréciés par un nombre considérable de nos utilisateurs. Cela nous incite ainsi à développer davantage nos produits laser. »

Snapmaker Ray est maintenant disponible depuis le magasin officiel . Les prix de précommande commencent à 999 $ (20 W) et 1 299 $ (40 W).

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise de technologie qui développe, fabrique et vend des imprimantes de bureau 3D 3-en-1 qui intègrent l'impression 3D, la gravure et la découpe au laser, ainsi que la sculpture effectuée par commande numérique par ordinateur. L'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0 a établi un record en 2019 en tant que produit technologique financé par le plus grand nombre de personnes sur Kickstarter. Snapmaker Artisan et J1 ont remporté les prix Red Dot Design Award et iF Design Award 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187990/Snapmaker_Ray_official_store.jpg

SOURCE Snapmaker

22 août 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :