L'Alliance pharmaceutique pancanadienne et l'Association canadienne du médicament générique ont négocié avec succès le renouvellement de l'initiative sur les médicaments génériques pour une durée de trois ans





TORONTO, le 22 août 2023 /CNW/ - L'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP), qui regroupe des régimes publics d'assurance médicaments fédéraux, provinciaux et territoriaux participants, et l'Association canadienne du médicament générique (ACMG) ont réussi à conclure une entente sur le renouvellement de l'initiative sur le prix des médicaments génériques pour une période de trois ans, ce qui aidera les régimes publics d'assurance médicaments à continuer de contrôler leurs coûts.

Cette nouvelle entente offre un environnement stable et prévisible pour les fabricants de médicaments génériques, qui permettent d'exécuter approximativement 75 % de toutes les ordonnances au Canada, afin qu'ils puissent continuer de mettre en marché de nouveaux médicaments. L'accès continu à de nouveaux génériques aidera les régimes publics d'assurance médicaments à contenir leurs coûts et à permettre aux Canadiens, qui utilisent des médicaments sur ordonnance couverts par les régimes publics et privés d'assurance médicaments, de réaliser des économies.

Cette entente postpandémique constitue une réalisation importante puisqu'elle maintient les prix actuels et les économies réalisées dans le cadre des ententes précédentes et prévoit des économies supplémentaires sur les médicaments génériques à venir, à un moment où l'inflation et l'augmentation du coût de la vie touchent de nombreux Canadiens. À cette fin, le prix des nouveaux génériques entrant dans le cadre pancanadien de tarification par niveau baissera automatiquement à 55 % du prix du produit de marque de référence après trois mois, dans les cas où il n'y a qu'un seul médicament générique commercialisé au Canada. L'entente précédente prévoyait une inscription de 75 à 85 % du prix du produit de marque de référence pour les nouveaux médicaments génériques.

La nouvelle initiative entrera en vigueur le 1er octobre 2023, pour une période de trois ans, avec une possibilité de prolongation pour deux années supplémentaires.

Les efforts conjoints précédents de l'APP et de l'ACMG ont permis aux régimes d'assurance médicaments participants d'économiser plus de 4 milliards de dollars au cours des dix dernières années, et ces économies ne feront que croître davantage pendant la durée de cette nouvelle entente pancanadienne.

À propos

L'Alliance pharmaceutique pancanadienne réunit les régimes d'assurance médicaments des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral afin de négocier les prix des médicaments remboursés par les régimes publics. Grâce à leurs pouvoirs de négociation combinés, les régimes d'assurance médicaments publics sont en mesure d'obtenir davantage de valeur pour eux et les patients.

L'Association canadienne du médicament générique représente l'industrie canadienne du médicament générique. Cette industrie joue un rôle important dans le contrôle des coûts des soins de santé au Canada. Les médicaments génériques sont utilisés pour remplir approximativement 75 % de toutes les ordonnances.

22 août 2023 à 10:00

