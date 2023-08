Snapmaker Ray : Le meilleur graveur et découpeur laser de 40 W





SHENZHEN, Chine, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- Le fabricant d'outils de fabrication numérique Snapmaker dévoile sa dernière gamme de produits : le graveur et découpeur laser Snapmaker Ray. Cet appareil de pointe allie précision, puissance et facilité d'utilisation pour révolutionner la façon dont vous donnez vie à vos idées.

Le Ray est équipé de :

Une puissance laser 20 W / 40 W avec assistance pneumatique

Des rails linéaires de qualité industrielle

Plus de 1 000 modèles de conception disponibles avec Luban

Une grande zone de travail de 400 mm x 600mm

Au coeur du Snapmaker Ray réside une technologie laser exceptionnelle, avec des options de puissance de 20 W et 40 W. La technologie de combinaison de faisceaux laser offre une excellente puissance pour graver et découper un large éventail de matériaux, notamment le bois, le cuir, le métal et plus encore. Que vous soyez un amateur, un artiste ou un petit entrepreneur, Snapmaker Ray vous permet d'explorer des possibilités créatives infinies.

Conçu pour une utilisation domestique ou en petite entreprise, le Ray affiche une zone de gravure de 400 mm x 600 mm permettant aux utilisateurs d'entreprendre des projets ambitieux tels que des cartes 3D, des modèles de meubles, etc. Il est également équipé d'une assistance pneumatique intégrée qui assure des découpes nettes et précises en dirigeant un flux constant d'air sur la surface de travail. Cela permet de réduire le risque de brûlure ou de surchauffe, améliorant ainsi la qualité de découpe et offrant des créations impeccables à chaque fois.

Héritier de la série Snapmaker Artisan, Snapmaker adopte des rails de guidage en acier rectifiés par commande numérique par ordinateur au micron près, assurant précision et stabilité pour les mouvements à grande vitesse et un fonctionnement durable.

Outre les avantages matériels, Snapmaker dispose également d'autres améliorations logicielles. Luban fournit plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour vous permettre de réaliser vos travaux laser en quelques secondes.

« Depuis Snapmaker Original, la fonction laser est la fonction standard des imprimantes 3D 3-en-1, a déclaré Daniel, le directeur général de Snapmaker. Nous disposons de plus de 6 ans d'expérience en conception de produits laser haut de gamme appréciés par un nombre considérable de nos utilisateurs. Cela nous pousse également à développer davantage nos produits laser. »

Snapmaker Ray est déjà disponible sur la boutique officielle. Il est disponible en précommande à partir de 999 $ (20 W) et 1 299 $ (40 W).

À propos de Snapmaker

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise technologique qui développe, fabrique et vend des imprimantes 3D de bureau 3-en-1 qui permettent l'impression 3D, la gravure et la découpe laser, et la sculpture CNC. L'imprimante 3D 3-en-1 Snapmaker 2.0 a établi un record en 2019 en tant que produit technologique ayant reçu le plus important financement participatif sur Kickstarter. Snapmaker Artisan et J1 ont remporté le Red Dot Design Award 2023 et l'iF Design Award 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2187228/Snapmaker_Ray_official_store.jpg

22 août 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :