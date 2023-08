Alexander McQueen : l'art rencontre la mode - Dernières semaines pour voir ou revoir les créations de ce génie de la mode!





« Alexander McQueen, de beauté et de fureur »

- Caroline Montpetit, Le Devoir

« Scénographie vraiment réussie. » « Ça vaut vraiment la peine. »

- Thomas Leblanc, Pénélope, Radio-Canada Première

« C'était un esprit rebelle, un provocateur. »

- Cédric Bélanger, Le Journal de Québec

QUÉBEC, le 22 août 2023 /CNW/ - Il reste moins de trois semaines, soit jusqu'au 10 septembre 2023, pour voir ou revoir Alexander McQueen : l'art rencontre la mode au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), et tomber sous le charme de cette première exposition canadienne de l'oeuvre du designer Lee Alexander McQueen (1969-2010), figure majeure de l'industrie de la mode internationale entre 1990 et 2010. Saluée unanimement par les médias et par le grand public depuis l'ouverture, l'exposition, dont La Maison Simons est le partenaire présentateur principal, propose une réflexion fascinante sur le processus de création de celui que l'on a surnommé « l'enfant terrible » de la mode britannique.

Créer des dialogues inédits

Afin de mieux comprendre son vaste héritage artistique et ses sources d'inspiration, des ensembles, conçus par ce créateur de génie, sont mis en relation avec des oeuvres d'art issues de différentes époques - de l'Antiquité à nos jours -, d'origines culturelles diverses et de techniques variées. Ces oeuvres, dont certaines sont réalisées par de grands maîtres de l'histoire de l'art - Dürer, Goya et Picasso - et par des artistes du Québec - François Baillairgé, Patrick Bernatchez, Clarence Gagnon, Holly King, Marcel Saint-Pierre et Claire Savoie -, se transforment ainsi en véritables références visuelles en écho aux créations et aux collections de McQueen. Nul ne sait si le designer a voulu citer directement les oeuvres qui sont juxtaposées aux créations, mais il s'agit d'explorer, par cette présentation, l'impulsion interdisciplinaire qui aura défini toute sa carrière.

Pour somptueusement illustrer ces rencontres entre l'art et la mode, 225 objets ont été rassemblés. L'exposition offre à voir : 195 objets de la collection du LACMA - dont 69 ensembles signés Alexander McQueen issus de la collection de Regina J. Drucker -, 50 oeuvres d'art incluant une sélection de costumes historiques, 17 coiffes et chaussures réalisées par Michael Schmidt, un artiste de Los Angeles, auxquels s'ajoutent 32 oeuvres des collections du MNBAQ. Trois oeuvres en provenance du Musée de la civilisation, du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée des beaux?arts du Canada complètent cet imposant corpus qui a tout pour séduire tant les fashionistas que les passionnés d'art.

Raconter les inspirations de McQueen

Quatre thèmes porteurs constituent la trame narrative de cette exposition majeure. Ceux-ci détaillent les sources d'inspiration riches et multiples qui ont permis à McQueen de rapidement se démarquer d'une collection à l'autre et d'être propulsé au sommet de son art.

Mythe révèle les inspirations lointaines du designer, dont l'iconographie chrétienne de la Renaissance nordique et de la Renaissance italienne ou encore celle puisée dans l'Antiquité grecque et romaine; Mode narrative explore l'agilité de McQueen à partager des récits (qu'ils soient imaginaires ou qu'ils soient issus d'éléments autobiographiques ou encore historiques); Technique et innovation présente sa virtuosité et sa façon de tout réinventer et enfin, Évolution et existence revisite la fascination du designer pour les cycles de la vie et la condition humaine.

À travers ce parcours thématique, le public pourra sentir l'avant-gardisme et l'anticonformisme qui habitaient le designer en plus d'apprécier la virtuosité technique et conceptuelle qui a fait sa marque.

Une scénographie chic et inspirée

La scénographie audacieuse d'Alexander McQueen : l'art rencontre la mode permet au public de traverser six lieux emblématiques aux ambiances distinctives : Le museion, un sanctuaire voué aux muses et à l'étude du savoir universel; La ruelle, considérée comme la passerelle d'un défilé ou encore comme l'une des ruelles sombres de Londres qui s'animent; Le cabinet de curiosités, où s'accumulent les choses rares et singulières et qui propose des rencontres inusitées entre les époques, les courants artistiques et les collections; L'atelier, un endroit lumineux où se révèlent les gestes rigoureux du tailleur et l'expression d'un savoir-faire; Le labyrinthe, en écho à la mythologie grecque, invitant à suivre les pensées sinueuses du créateur sur des thèmes universels comme la condition humaine, la vie et la mort et enfin Le laboratoire, considéré comme un lieu d'expérimentation sociale, technique et scientifique, permettant d'envisager l'avenir de l'humanité.

Caroline Ross, conceptrice d'éclairage et d'images, a collaboré à la mise en scène de l'exposition, afin d'enrichir l'expérience visuelle des visiteuses des visiteurs et en habillant de lumière, et d'effets théâtraux et de projections incandescentes, les espaces de beauté imaginés par le designer Loïc Lefebvre. Coup de coeur assuré!

L'exposition Alexander McQueen : l'art rencontre la mode bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

Le Musée national des beaux-arts du Québec tient à remercier les partenaires et donateurs de sa Fondation pour leur soutien financier à la réalisation de cette exposition.

Alexander McQueen : l'art rencontre la mode

Pavillon Pierre Lassonde

Jusqu'au 10 septembre 2023

SOURCE Musée national des beaux-arts du Québec

22 août 2023 à 09:55

