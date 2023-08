L'ancien responsable de la surveillance des risques liés à la sécurité de l'information des tiers à la Standard Chartered Bank rejoint BlueVoyant





Jon Leather est nommé à la tête du conseil européen en matière de défense de la chaîne d'approvisionnement

LONDRES, 22 août 2023 /PRNewswire/ -- BlueVoyant , une société de cybersécurité qui identifie, valide et remédie aux risques internes et externes, a annoncé aujourd'hui que Jon Leather, spécialiste du secteur, a rejoint la société en tant que responsable du conseil en matière de défense de la chaîne d'approvisionnement européenne, renforçant ainsi l'équipe de direction.

Jon Leather rejoint BlueVoyant après avoir travaillé à la Standard Chartered Bank, où il était responsable de la surveillance des risques liés à la sécurité de l'information des tiers. Auparavant, il a passé plus de dix ans chez Lloyds Banking Group, où il s'est concentré sur le risque cybernétique et a dirigé des programmes d'assurance des fournisseurs en matière d'information et de cybersécurité. M. Leather jouit d'une grande expérience dans le domaine des composants et des mécanismes qui constituent les relations d'une organisation avec les tiers en matière de risque cybernétique. Il possède une connaissance unique des processus d'assurance de la cybersécurité et de la conformité réglementaire en ce qui concerne la gestion du cyber-risque dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Parallèlement à ces fonctions, M. Leather a présidé le groupe de travail sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement du National Cyber Security Centre (NCSC) pour les services financiers, une initiative à laquelle il continuera de participer en tant que conseiller. M. Leather a également collaboré avec le Cross Market Operational Resilience Group (CMORG), qui relie les institutions financières, y compris les grandes banques, afin de définir et de publier les meilleures pratiques en matière de gestion des risques liés aux tiers et à la chaîne d'approvisionnement.

BlueVoyant fournit aux organisations un service géré qui identifie, valide, hiérarchise et confirme l'atténuation des cybermenaces et des vulnérabilités dans les écosystèmes de fournisseurs. À ce titre, BlueVoyant ne se contente pas de surveiller les vendeurs, les fournisseurs et les autres tiers, mais travaille directement avec eux pour remédier rapidement à tout problème. La fourniture de cette offre implique une coordination étroite entre plusieurs fonctions au sein de BlueVoyant, M. Leather supervisant la livraison aux clients.

« Notre plateforme est reconnue comme étant à la pointe de l'industrie dans le domaine de la défense de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Joel Molinoff, responsable mondial de la défense de la chaîne d'approvisionnement chez BlueVoyant. « La vaste expérience et les connaissances de Jon, en particulier dans le domaine des services financiers, permettront de consolider ce service et le soutien que nous apportons à nos clients. »

M. Leather a commenté sa nomination en ces termes : « L'offre et la réputation de BlueVoyant ne cessent de croître sur ce marché. Je suis donc ravi de rejoindre la société et de commencer à développer des relations stratégiques plus approfondies et des affaires avec les clients existants et nouveaux. »

La solution Supply Chain Defence de BlueVoyant protège l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement externe d'une organisation contre les cyberattaques. Alors que les surfaces d'attaque continuent de s'étendre avec un réseau d'infrastructures, de partenaires, de fournisseurs et d'investissements toujours plus vaste, chaque nouvel entrant dans l'écosystème introduit de nouveaux risques et vulnérabilités que les cybercriminels ne sont que trop prêts à exploiter.

Pour plus d'informations sur les produits et services de BlueVoyant, consultez le site BlueVoyant.com .

À propos de BlueVoyant

BlueVoyant réunit des capacités de cyberdéfense internes et externes au sein d'une plateforme cloud native axée sur les résultats, en surveillant en permanence votre réseau, vos points de terminaison, votre surface d'attaque et votre chaîne d'approvisionnement, ainsi que le clear, deep et dark web, à la recherche de menaces. La plateforme de cyberdéfense à spectre complet met en lumière, valide et corrige rapidement les menaces pour protéger votre entreprise. BlueVoyant s'appuie à la fois sur l'automatisation basée sur l'apprentissage automatique et sur l'expertise humaine pour offrir une cybersécurité de pointe à plus de 900 clients dans le monde entier.

