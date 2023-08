Yves Rocher dévoile une nouvelle stratégie de marque, "Retour Aux Sources", qui reconnecte la marque à ses racines





La nouvelle stratégie de marque d'Yves Rocher renoue avec ses valeurs fondamentales en proposant une expérience d'achat améliorée et une politique de prix durable afin de promouvoir sa vision de la beauté; une beauté accessible, naturelle et respectueuse de la peau comme de la planète.

MONTRÉAL, le 22 août 2023 /CNW/ - Yves Rocher , référent de la cosmétique végétale, a le plaisir de dévoiler sa nouvelle stratégie de marque, Retour Aux Sources, dès le 22 août 2023. Une stratégie qui sera supportée par trois piliers fondamentaux dont : une expérience de magasinage renouvelée, une structure de prix remanié et un programme de fidélité remodelé ce Retour Aux Sources vise à reconnecter la marque à sa mission première : offrir une beauté naturelle et responsable, en cultivant, en révélant et en transmettant l'incroyable pouvoir des plantes par le biais de produits cosmétiques dont la puissance végétale est éprouvée. De plus, la nouvelle stratégie vise également à forger une connexion encore plus approfondie et authentique avec les clients de la marque dont l'apport est au coeur de ce nouveau dispositif de repositionnement de marque.

Dès le 22 août, les clients pourront vivre ce renouveau de plus près et découvrir comment la marque emblématique bretonne fait peau neuve à travers une nouvelle expérience en magasin, une structure de prix révisée et un programme de fidélité remanié. Ce renouveau a été motivé par les clients existants de la marque, avec lesquels elle entretient un lien de proximité privilégié et auprès desquels elle mène régulièrement des initiatives de recherche. Ces initiatives ont permis à Yves Rocher de mieux comprendre le souhait des clients de voir la marque se recentrer sur ses principes directeurs, tels que l'expertise botanique, plutôt que sur ce qui la dénature, tel que le bruit promotionnel. S'appuyant sur cette nouvelle compréhension, la nouvelle stratégie d'Yves Rocher, Retour Aux Sources, est guidée par l'objectif principal de renouer avec ce qui fait l'essence de la marque : sa maîtrise du végétal et son art de la formulation, de la plante à la peau.

La nouvelle expérience en magasin sera recentrée sur l'expertise botanique d'Yves Rocher et ses engagements en matière de formulation, de fabrication et d'approvisionnement. A partir du 22 août, les clients auront l'opportunité de découvrir les nouveaux « magasins engagés » - un concept de magasin qui reflète l'identité de la marque Yves Rocher. Ces magasins innovants intégront les valeurs d'Yves Rocher en utilisant des matériaux plus écologiques, mettent à l'honneur les engagements de la marque en matière d'écoconception, de formulation et d'approvisionnement durable. De plus, les magasins offriront des communications plus précises sur la fabrication de ses contenants et les défis liés à la réduction du plastique. L'objectif est de sensibiliser à un avenir de beauté durable grâce à un espace dédié à la découverte des produits Yves Rocher. Les magasins engagés offrent également une expérience recentrée sur l'expertise botanique d'Yves Rocher via des expériences personnalisées mises à la disposition des client(e)s : des diagnostics de peau et de cheveux permettant d'identifier leurs besoins spécifiques et de trouver des soins parfaitement adaptés pour une routine beauté naturelle sur mesure.

Le deuxième pilier du Retour Aux Sources est la mise à jour de la politique de prix de la marque sur tous ces canaux de commercialisation. Yves Rocher a opéré ce changement afin de simplifier une composante qui jusqu'ici était perçue comme plutôt complexe par ses client(e)s voire prévalait sur l'expertise botanique de la marque. Yves Rocher a donc entrepris une réévaluation de ses prix pour qu'ils reflètent sa vision de la beauté, une beauté naturelle, responsable, à impact positif et accessible à tous et à toutes. En privilégiant des prix plus doux en tout temps plutôt que du bruit promotionnel, Yves Rocher souhaite offrir à ses clients une expérience d'achat qui soit fidèle à son expertise et à ses valeurs.

Enfin le dernier pilier de ce renouveau est l'introduction par Yves Rocher d'un nouveau programme de fidélité en magasin qui permettra de mieux prendre soin de soi, comme de la nature. Avec ce nouveau programme qui sera disponible dès le 22 août, les client(e)s pourront cumuler des points à chaque achat et les bonifier grâce à l'achat de produits engagés. Ils pourront ensuite obtenir des récompenses ou opter pour que des arbres soient plantés.

Des entrevues peuvent être organisées sur demande.

À Propos d'Yves Rocher:

Avec des produits fabriqués dans ses propres usines et ses 60 hectares de champs cultivés en agriculture biologique, Yves Rocher a vu le jour dans le petit village de La Gacilly en Bretagne, en France, en 1959. Pionnier du cosmétique naturel, Yves Rocher utilisait les plantes naturelles du village comme ingrédients pour ses produits, chacun d'entre eux comportant un ingrédient botanique essentiel; un concept qui a révolutionné l'industrie des cosmétiques. Aujourd'hui, Yves Rocher est un chef de file en matière de produits botaniques responsables et propose plus de 1 000 produits couvrant tous les besoins cosmétiques distribués dans plus de 3 000 magasins dans le monde. Depuis plus de 60 ans, Yves Rocher extrait les ingrédients des plantes avec une précision et une diligence absolue, devenant ainsi maître dans la culture des ingrédients et expert dans la production des produits botaniques.

SOURCE Yves Rocher

22 août 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :