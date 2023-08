TC Emballages Transcontinental réalise un investissement majeur pour accélérer la commercialisation d'emballages souples recyclables novateurs





CHICAGO, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est heureux d'annoncer un investissement de 60 millions de dollars américains (environ 80 millions de dollars canadiens) pour le développement de solutions d'avant-garde en matière d'emballages souples recyclables monomatériaux, offrant des films de polyéthylène plus performants et plus résistants à la chaleur. En plus d'une nouvelle ligne de films innovante qui produira du polyéthylène à orientation biaxiale (BOPE), une première en Amérique du Nord, l'investissement comprend des équipements auxiliaires et un agrandissement de 120 000 pieds carrés de l'usine d'emballage de TC Transcontinental à Spartanburg, en Caroline du Sud.



« Cette nouvelle offre changera la donne dans le parcours de TC Transcontinental en matière de recyclabilité, démontrant notre engagement à nous distinguer et à gagner des parts de marché grâce à des solutions durables novatrices pour nos clients, a déclaré Thomas Morin, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Notre offre répond au désir de nos clients d'accélérer la mise en marché de produits recyclables qui protègent et préservent leur contenu tout au long de leur cycle de vie, et de créer une économie plus circulaire pour le plastique. »

« Notre investissement dans le BOPE est une décision stratégique qui nous permet de combler les lacunes des offres existantes en matière de durabilité, a ajouté Alex Hayden, vice-président principal, R-D, innovation, développement durable et ESG chez TC Transcontinental. Ce nouvel équipement accélérera la commercialisation de solutions de films recyclables qui répondront aux exigences de nos différentes utilisations sans sacrifier la vitesse de remplissage ou la performance. »

Cet investissement est déjà bien avancé et devrait être complété au cours de l'exercice 2024. Comme fournisseur pour cette ligne de films en BOPE, TC Emballages Transcontinental a choisi Brückner, un leader mondial dans le domaine de la production et de la technologie de films, qui jouit d'une réputation exceptionnelle en matière de haute qualité et d'innovation.

TC Emballages Transcontinental est un leader en matière de développement de produits durables grâce à ses investissements dans son équipe R et D et dans les technologies, et au dévouement de son personnel. Son portefeuille de produits durables vieVERTe® mise sur les avantages de l'emballage souple, tels que la prolongation de la durée de conservation, la réduction du gaspillage alimentaire et la protection des produits, tout en réduisant leur empreinte écologique. vieVERTe® comprend des solutions d'emballage recyclables, compostables et fabriquées à partir de matières recyclées postconsommation (PCR).

Pour plus d'information sur les nouveaux équipements et les nouvelles capacités de TC Emballages Transcontinental, veuillez consulter le site www.tc.tc/emballages.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l'emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un chef de file en emballage souple avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, en Colombie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, avec environ 4000 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 28 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l'extrusion, le laminage, l'impression et la transformation. TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés, desservant des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l'agriculture, des boissons, des produits pour la maison et les soins personnels, des produits industriels, des produits de consommation et médicaux. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.

Pour renseignements :

Médias

Abbie Ansburg

Chef des communications marketing

TC Emballages Transcontinental

773-756-5233

[email protected]

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

514 954-3574

[email protected]



Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e965b336-c8c8-469a-a6ee-db82e3312f13/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/639a16f9-0575-4435-9a68-8b784baeb5b2/fr

22 août 2023 à 09:00

