Corporation Métaux Précieux du Québec : identifie des cibles de haute priorité en lithium sur ses projets de la Baie-James





Cibles de haute priorité totalisant 125 km 2 identifiées avec des pegmatites sur tous les projets;

Programme de suivi sur le terrain en septembre pour échantillonner les pegmatites

Exposition accrue au lithium grâce à la détention présentement de 12 millions d'actions de Champion Electric Metals Inc.

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 22 août 2023 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSX.V:QPM, FSE:YXEP, OTCQB:CJCFF) est heureuse d'annoncer que des cibles de lithium de haute priorité ont été identifiées à la suite d'une étude détaillée de ciblage du lithium (l'« Étude ») sur tous ses projets d'exploration (1 298 claims couvrant 676 km2, détenus à 100 %) réalisée par ALS GoldSpot Discoveries Ltd. (« ALS GoldSpot »), situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. La figure 1 illustre la position de terrain de QPM et l'emplacement des cibles de haute priorité pour les trois projets sur la base des conclusions de l'étude.

« Nous sommes très heureux d'échantillonner les cibles de haute priorité afin de démontrer davantage le potentiel en lithium de nos projets dans un district qui possède certaines des plus grandes ressources de pegmatite de spodumène au monde. Tous nos projets sont très prometteurs pour le lithium et se situent à proximité de projets avancés et de récentes découvertes significatives de lithium »a commenté Normand Champigny, chef de la direction.

L'Étude a débuté au printemps (voir le communiqué de presse du 27 mars 2023). La génération de cibles a été entreprise par une compilation, une extraction et une intégration exhaustive de données géochimiques, géophysiques et géologiques à l'aide de l'expertise géoscientifique associée aux flux de travail d'analyse de données exclusive d'ALS GoldSpot. Les cibles de haute priorité ont été générées à l'aide d'un total de 52 289 échantillons de roche et de 8 278 échantillons de sédiments (sol et till). La compilation de données provient de plus de 150 rapports techniques utilisant l'intelligence artificielle pour interroger les signatures géochimiques et géologiques pertinentes des formations contenant du lithium. L'analyse a abouti à la génération de cartes détaillées montrant les cibles, les zones et les domaines d'intérêt pour une exploration plus approfondie. L'étude sera complétée par l'acquisition et l'analyse d'images et de topographies à haute résolution.

Projet Sakami (281 claims, 143 km2, 16 km2 de haute priorité) et le projet Elmer East (889 claims, 467 km2, 45 km2 de haute priorité) - Le projet Sakami est encaissé dans une séquence volcano-sédimentaire du Groupe Yasinski, qui est métamorphosée au faciès des amphibolites et est fortement déformée par un événement régional ouest-sud-ouest à est-nord-est en contact avec les roches sédimentaires du Groupe de Laguiche (Sous-province géologique d'Opinaca) à l'est ( figure 2 ). Le projet Elmer Est comprend différents secteurs de la ceinture volcano-sédimentaire d'Eastmain. Deux des blocs de claims d'Elmer East sont situés sur la bordure est du batholite de Duxbury et sont composés des formations de Bernou et de Pilipas ( figure 3 ).

Pour les deux projets, les principaux minéraux indicateurs et la géochimie de roche mettent en évidence des anomalies Li-Cs-Ta de pegmatite et un axe d'intrusion felsique distinct et favorable. Des structures ductiles majeures bordant les domaines volcano-sédimentaires contrôlent la distribution de la minéralisation Li-Cs-Ta. Les indicateurs Li-Cs-Ta sont associés à des gîtes de lithium connus dans la région. De petites intrusions felsiques à proximité des structures sont également d'intérêt. Il est à noter que pour le projet Sakami, les cibles de lithium identifiées ont parfois un potentiel de chevauchement pour la découverte à la fois de pegmatites avec du lithium et de la minéralisation aurifère. À environ 10 km au sud-ouest du projet Elmer East, Brunswick Exploration Inc. a récemment divulgué du lithium découvert lors d'un forage inaugural à son projet Anatacau Ouest.

Projet Corridor Cheechoo-Éléonore (128 claims, 66 km2, 64 km2 de haute priorité) - Deux principaux assemblages lithologiques sont présents : les métasédiments du complexe Laguiche et les roches intrusives associées à la suite granitique du Vieux Comptoir. Ce dernier est essentiellement formé d'une série d'intrusions granitiques plus ou moins riches en feldspath alcalin et généralement pauvres en minéraux mafiques. Des granites à spodumène et à feldspath potassique ont été observés. L'abondance de pegmatites et d'anomalies géochimiques suggère un fort potentiel en lithium ( figure 4 ).

Programme de suivi sur le terrain

Les restrictions aux accès et aux déplacements imposées par le Gouvernement du Québec pour faire face à la situation sans précédent des feux de forêt, persistants depuis le début du mois de juin, demeurent en place sur une partie importante de la région. La Société mobilisera en septembre du personnel sur le terrain pour visiter les cibles de haute priorité et effectuer de l'échantillonnages en surface. Les résultats sont attendus à l'automne. Tous les échantillons de pegmatite seront dosés avec la méthode analytique ME-MS89L (+ME-MS81D pour Al, Zr et Sc).

Exposition au lithium

Au-delà des cibles lithium identifiées sur ses propres projets, QPM détient 12 millions d'actions de Champion Electric Metals Inc. ("Champion Electric"). Ces actions sont présentement valorisées à approximativement 1,4 million $ et ont été reçues à la suite à l'acquisition par Champion Electric en 2022 du projet Blanche et Charles situé près de la découverte de lithium de Patriot Battery Metals sur son projet Corvette. Champion Electric contrôle 1 036 claims couvrant 529 km2 dans la région riche en lithium de la Baie-James et réalise présentement un vaste programme d'exploration.

Personne qualifiée

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et révisé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos d'ALS GoldSpot

ALS GoldSpot est un groupe canadien d'experts géoscientifiques et de scientifiques des données qui utilisent des méthodes informatiques (telles que l'analyse de données, l'apprentissage automatique et la modélisation numérique) pour aider les clients de l'exploitation minière et de l'exploration. ALS GoldSpot propose des processus uniques pour concentrer les efforts d'exploration, minimiser le risque client lié au ciblage de l'exploration et optimiser les aspects des flux de travail d'exploration des ressources conventionnelles. Ses diverses équipes techniques de géosciences et de science des données combinent une technologie exclusive avec une expertise approfondie de l'exploration minérale, les ressources minérales et l'exploitation minière pour offrir des solutions robustes et réalisables à ses clients et partenaires. Alors que l'exploration et l'exploitation minière sont devenues des environnements riches en données, la valeur des données est perdue lorsque les ensembles de données deviennent si volumineux qu'ils ne peuvent pas être intégrés efficacement dans la prise de décision. Son expertise et ses solutions ciblent ces problèmes de métadonnées, traitant ou intégrant des données sous-utilisées pour mieux comprendre le potentiel de la propriété des ressources.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM se concentre principalement sur l'avancement de son projet aurifère Sakami, situé sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James près de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation.

De plus, la Société détient une participation de 68 % dans le projet de terres rares Kipawa/Zeus situé près de Témiscaming, Québec. Il s'agit du seul projet de terres rares en Amérique du Nord qui a une étude de faisabilité complète.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Normand Champigny

Chef de la direction

Téléphone 514 979-4746

Courriel : [email protected]

