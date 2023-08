Rentrée scolaire : plus d'enfants que jamais ont besoin d'accéder à des programmes d'alimentation scolaire





Le Club des petits déjeuners lance sa collecte de fonds annuelle pour aider les enfants à déjeuner tous les matins, pour réussir aujourd'hui et demain

BOUCHERVILLE, QC, le 22 août 2023 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners lance aujourd'hui son importante collecte de fonds de la rentrée scolaire afin de répondre à la demande toujours plus grandissante pour des programmes d'alimentation en milieu scolaire.

Cette année encore, le Club et ses nombreux partenaires rejoindront des centaines de milliers d'enfants d'un océan à l'autre afin de commencer leur journée avec un petit déjeuner complet et nutritif. Un engagement d'autant plus nécessaire alors que la situation socio-économique actuelle fait croître les besoins dans les communautés ainsi que les coûts des aliments et du transport qui continuent à augmenter. Dans les dernières années, le Club a noté une augmentation importante d'écoles partout au Canada qui ont effectué une demande de soutien pour pouvoir profiter d'un programme complet d'alimentation scolaire. Le nombre de demandes pour l'implantation d'un programme de petits déjeuners du Club est en constante évolution.

Également, selon les données les plus récentes de Statistique Canada, en 2022, 1,8 million d'enfants, contrairement à 1,4 million d'enfants en 2021, vivaient dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire.

« Au Club des petits déjeuners, nous avons à coeur notre rôle en tant que joueur national dans l'écosystème d'alimentation scolaire au Canada et nous l'abordons, à chaque rentrée, avec une ambition renouvelée », affirme Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners. « Notre collecte de fonds de la rentrée scolaire est cruciale alors que nous vivons actuellement une tempête parfaite d'obstacles faisant grandir de jour en jour le nombre d'écoles qui souhaitent offrir chaque matin des petits déjeuners nutritifs à leurs élèves. »

Durant cette année, le budget du Club ne permettra que le maintien des programmes existants avec très peu de nouveaux programmes dans de nouvelles écoles qui pourront être mis en place. Sans l'aide de généreux donateurs, partenaires et gouvernements, le nombre d'écoles de demandes de soutien au sein du Club ne cesse de s'accroître.

« Notre message est simple : alors que vous préparez la rentrée scolaire, ayez une petite pensée pour les enfants qui vont à l'école le ventre vide. On souhaite que le don à la rentrée devienne le geste le plus simple et le plus naturel du rituel du retour en classe. En effet, fournir un petit déjeuner à l'école est une façon simple et efficace pour tous les enfants à réaliser pleinement leur potentiel », précise Judith Barry, co-fondatrice et directrice, relations gouvernementales au Club des petits déjeuners.

Les impacts d'un petit déjeuner nutritif sont nombreux

Les programmes d'alimentation scolaires sont reconnus pour leurs nombreux effets bénéfiques sur les enfants, les milieux scolaires et les communautés locales. Les membres et les partenaires de différentes initiatives, dont la School Meals Coalition et le Programme alimentaire mondial gérés par l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, soutiennent que ces programmes, incluant les programmes de petits déjeuners, contribuent positivement à l'éducation, la santé et le bien-être des enfants, ainsi qu'au développement économique et des systèmes alimentaires des communautés.

D'ailleurs, plus de 900 écoles ont récemment rapporté au Club que les impacts les plus significatifs qu'elles ont observés grâce à leurs programmes incluent l'amélioration des capacités d'apprentissage et de la réussite scolaire (31,4 %)*, la réponse aux besoins alimentaires de base des élèves et/ou la réduction de la faim (22,8 %)*, le fait d'assurer que les élèves aient un accès fiable à des aliments nutritifs et variés (21,8 %)*, le développement d'un climat scolaire et de relations positives et d'un sentiment de communauté et d'appartenance (19,7 %)*, l'amélioration de la santé mentale, du bien-être, de l'humeur et des comportements des élèves (12,3 %)* et la création d'un environnement bienveillant, inclusif et déstigmatisé (12,1 %)*.

« Chaque jour nous voyons l'impact concret qu'un petit déjeuner nutritif peut avoir sur la vie d'un enfant, » affirme Judith Barry. « Jamais dans l'histoire n'a-t-il été aussi crucial d'investir dans les programmes d'alimentation scolaire. C'est pour ces raisons que nous comptons sur le soutien des particuliers, de nos entreprises partenaires, et surtout des gouvernements pour aider les enfants à déjeuner tous les matins pour réussir aujourd'hui et demain. »

La campagne de la rentrée scolaire, la plus importante campagne de financement du Club des petits déjeuners, se déroulera jusqu'au 30 septembre 2023. Pour faire un don en ligne : consultez le www.clubdejeuner.org/rentree2023/. Pour faire un don à partir d'un téléphone cellulaire : textez CLUB au 20222.

*Pourcentage des écoles qui ont soulevé cet impact positif comme étant le plus significatif.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux en plus de ses efforts à travers la Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

