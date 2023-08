Homewood Santé ouvre une ligne directe d'urgence pour les personnes touchées par les feux de forêt au Canada





GUELPH, ON, le 21 août 2023 /CNW/ - En réaction aux feux de forêt qui font rage au Canada, Homewood Santé a ouvert une ligne directe confidentielle pour offrir un soutien en matière de santé mentale. Cette ligne est accessible tous les jours, 24 heures sur 24, pour toute personne ayant subi un événement traumatisant ou éprouvant du chagrin en raison de ces événements sans précédent.

Toute personne souhaitant obtenir du soutien en matière de santé mentale peut contacter le service de permanence téléphonique au 1-833-648-2910 pour obtenir des conseils ou être orientée vers des ressources de proximité. Les employés des clients existants peuvent aussi joindre le programme d'aide aux employé·e·s et à leur famille de Homewood Santé en composant le numéro sans frais désigné ou en visitant Homeweb.ca.

Nous tenons à témoigner de notre sympathie à toutes les personnes touchées par ces événements. Nous tenons également à remercier tous les courageux membres du personnel d'intervention d'urgence qui continuent de faire bien plus que leur devoir en cette période difficile.

Au sujet de Homewood Santé

Homewood Santé est une société canadienne fondée en 1883 et devenue un chef de file national dans l'élaboration et la prestation de traitements et de services fondés sur des données probantes en santé mentale, traumatismes et dépendances. Sa gamme complète de services comprend les programmes d'aide aux employé·e·s et à leur famille, les évaluations, les traitements ambulatoires ou en établissement, la gestion du rétablissement et les services de réintégration au travail et de soutien aux familles. Tous ces services sont personnalisés afin de répondre aux besoins particuliers des individus, des sources d'aiguillage et des employeurs. Les méthodes innovatrices de Homewood Santé redéfinissent la façon dont les Canadiens et Canadiennes obtiennent un soutien ou un traitement de leurs troubles de santé mentale ou de dépendance afin de vivre une vie plus saine, plus productive et plus épanouissante.

SOURCE Homewood Health Inc.

21 août 2023 à 16:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :