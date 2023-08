AGF Investments est de retour sur Cboe Canada pour le lancement d'un nouveau fonds de revenu





Cboe Canada a le plaisir d'annoncer qu'AGF Investments Inc. (« AGF Investments ») est de retour pour le lancement de l'AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund (le « Fonds »). Le nouveau fonds de revenu activement géré se négocie sous le symbole AENU.

Offrant une exposition à un portefeuille diversifié de titres d'actions américaines générant des dividendes, le fonds adopte également une stratégie de vente d'options gérées activement qui vise à offrir un potentiel de revenu accru et à atténuer la volatilité. Le Fonds versera une distribution mensuelle fixe et efficiente fiscalement.

« Nous sommes ravis de nous associer à Cboe, un chef de file mondial du secteur boursier, alors que nous élargissons notre gamme avec le lancement de l'AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund », déclare Karrie Van Belle, directrice du marketing et de l'innovation, AGF Investments. « Le Fonds offre aux investisseurs une appréciation à long terme du capital tout en atténuant la volatilité et en générant des revenus constants grâce à une stratégie de superposition dynamique, tout en démontrant notre engagement à fournir aux investisseurs de multiples moyens d'accéder à nos capacités. »

AENU rejoint ainsi cinq FNB AGF déjà cotés sur Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier des unités de FNB AGF par l'intermédiaire de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres cotés sur Cboe.

« C'est toujours pour nous un honneur d'accueillir un émetteur de FNB au sein de Cboe Canada. Le retour d'AGF confirme la valeur du soutien exceptionnel et de la portée accrue que nous offrons à nos émetteurs alors que nous continuons d'apporter plus de choix et d'innovation aux investisseurs et au marché canadien des FNB », souligne Jos Schmitt, président et chef de la direction de Cboe Canada. « Nous sommes ravis de nous associer une fois de plus à AGF Investments pour le lancement de ce nouveau fonds. AENU est une solution hautement personnalisée pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur le potentiel de croissance des actions américaines tout en fournissant des revenus constants. »

Cboe Canada accueille plus de 250 cotations uniques, dont des FNB des plus importants émetteurs de FNB du Canada, des Certificats canadiens d'actions étrangèresMC (CCAÉ) et certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes. Au Canada, Cboe facilite régulièrement près de 20 % du volume total négocié sur les FNB canadiens et près de 15 % du volume total négocié sur les sociétés canadiennes cotées.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada, le nouveau nom commercial de la NEO Bourse, est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation axée sur des objectifs. Elle fournit une expérience de la cotation hors pair aux émetteurs qui façonnent les économies du futur. Entièrement opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada cote des produits d'investissement et des sociétés recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets et s'appuie sur une expertise internationale approfondie, une technologie et une veille commerciale de pointe et un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin. Cboe Canada est une filiale de Cboe MATCHNow.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à des recherches et analyses sur les FNB. Les données en temps réel de qualité institutionnelle permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

À propos de La Société de Gestion AGF Limitée

Créée en 1957, la Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle globale. Nos entreprises offrent l'excellence en investissant dans les marchés public et privé dans trois secteurs d'activité distincts : AGF Investments, AGF Private Capital et AGF Private Wealth.

AGF apporte une approche disciplinée axée sur l'offre d'une expérience client exceptionnelle et intégrant des pratiques responsables et durables dans l'ensemble de ses activités. Les solutions de placement collectif de l'entreprise, portées par ses capacités d'investissements fondamentaux, quantitatifs et privés, s'étendent mondialement à un large éventail de clients, notamment des conseillers financiers et leurs clients, des investisseurs fortunés et institutionnels, y compris les régimes de retraite, les plans d'entreprise, les fonds souverains, les fonds de dotation et les fondations.

Basé à Toronto, au Canada, AGF a des activités d'investissement et des équipes de service à la clientèle sur le terrain en Amérique du Nord et en Europe. Avec plus de 42 milliards de dollars d'actifs sous gestion et d'actifs générant des gains, AGF répond aux attentes de plus de 800 000 investisseurs. AGF se négocie à la Bourse de Toronto sous le mnémo AGF.B.

AGF Investments

AGF Investments est un groupe de filiales en propriété exclusive de la Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti canadien. Parmi les filiales d'AGF Investments figurent AGF Investments Inc. (AGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). La désignation « AGF Investments » peut désigner une ou plusieurs de ces filiales ou l'ensemble d'entre elles conjointement. Cette désignation est utilisée par commodité et ne décrit avec précision aucune des sociétés distinctes, dont chacune gère ses propres activités.

AGF Investments Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Société de Gestion AGF Limitée et assure la gestion et le conseil de fonds communs de placement au Canada.

Ces informations ne sont pas destinées à fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, d'investissement, financiers ou autres, et ne doivent pas être utilisées pour fournir de tels conseils. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent être associés à des investissements de fonds placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées.

21 août 2023 à 16:30

