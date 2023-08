Fermeture de l'autoroute 40 en direction ouest à Sainte-Anne-de-Bellevue du 25 au 28 août 2023

Immune Biosolutions, une biotech basée à Sherbrooke, vient de franchir une nouvelle étape importante dans le développement du tout premier traitement par inhalation d'anticorps contre la COVID-19. La prestigieuse revue médicale The Lancet Infectious...

À la demande et avec la participation de One Planet Foundation (OPF) et de NIO, 75 modules photovoltaïques TOPCon de type n d'Astronergy ont été livrés au parc national de Qilian Mountain afin de soutenir l'achèvement du premier système...