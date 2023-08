CGTN : Les échanges de jeunes reflètent l'amitié « cordiale et fraternelle » entre la Chine et l'Afrique du Sud





BEIJING, 21 août 2023 /CNW/ - En tant qu'enseignant de mandarin et ancien étudiant à l'Institut Confucius de l'Université de Technologie de Durban en Afrique du Sud, Sanele Ntuli est un témoin privilégié des échanges culturels et de la coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud.

Étudiant le mandarin à l'institut depuis 2018, il est parti en Chine pour une année d'étude en 2019, où il a été témoin du développement du pays. Son grand intérêt pour la langue et ses efforts d'apprentissage constants lui permettent d'enseigner le mandarin à la population de l'Afrique du Sud.

Récemment, 50 professeurs et étudiants de l'institut ont rédigé une lettre adressée au président chinois Xi Jinping, dans le but de le remercier, lui et son gouvernement, d'offrir aux jeunes Africains la possibilité d'apprendre le chinois et de réaliser leurs rêves.

Sanele Ntuli a eu l'idée d'écrire au président chinois pour lui parler du développement et des réussites de l'institut. « Ce sera un moment enrichissant si le président Xi Jinping nous répond et nous rend visite », a-t-il déclaré au China Media Group.

Par bonheur, son souhait s'est réalisé. Le 18 août, Xi Jinping a répondu à la lettre, encourageant les jeunes africains à poursuivre leur apprentissage de la langue chinoise, à faire progresser l'amitié entre la Chine et l'Afrique du Sud et à promouvoir la coopération amicale entre les deux pays.

Le président chinois doit assister au 15e Sommet des BRICS à Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, et faire une visite d'État dans le pays du 21 au 24 août.

Échanges culturels entre la Chine et l'Afrique du Sud

Au cours de sa visite en Afrique du Sud au mois de mars 2013, Xi Jinping a assisté à la signature d'un accord entre la Chine et l'Afrique du Sud portant sur la création conjointe de l'Institut Confucius de l'Université technologique de Durban. Depuis, l'institut a formé près de 10 000 étudiants.

Dans sa lettre, le président chinois a salué l'amitié unique, cordiale et fraternelle entre la Chine et l'Afrique du Sud. « Apprendre et comprendre la langue et la culture de l'autre favorise la compréhension mutuelle et une amitié durable entre les peuples des deux pays », a écrit le président chinois.

Ce dernier a ajouté que les enseignants et les étudiants sont invités à venir en Chine plus souvent, afin d'avoir une compréhension plus approfondie du pays, et de partager une véritable vision multidimensionnelle et panoramique de la Chine, comme des envoyés qui développent et transmettent l'amitié entre les deux pays, et contribuent ainsi à la promotion de l'amitié et de la coopération entre la Chine et l'Afrique, en vue de bâtir un avenir commun pour l'humanité.

Il y a actuellement six instituts Confucius et trois salles de classe Confucius indépendantes en Afrique du Sud. Plus de 10 universités chinoises ont créé des partenariats avec des universités d'Afrique du Sud.

En 2015, l'Afrique du Sud a pris l'initiative d'intégrer l'enseignement de la langue chinoise au système national d'éducation des pays africains.

L'importance de la prochaine visite de Xi Jinping

Cette année marque également le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique du Sud.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré que le président chinois échangera avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa au sujet des liens bilatéraux existant entre les deux pays, et qu'il élaborera un plan directeur consacré à la croissance des relations bilatérales visant à promouvoir activement l'établissement d'une relation ambitieuse entre les deux pays favorisant un avenir commun.

Soulignant que l'Afrique du Sud demeure un partenaire stratégique de la Chine, ainsi que le tout premier pays africain à se joindre à la Belt and Road Initiative, le porte-parole a déclaré que les relations bilatérales entre les deux pays se sont développées de manière spectaculaire, dépassant de loin les objectifs initiaux, et qu'elles revêtent de plus en plus d'importance à l'échelle mondiale.

« Quelle que soit l'évolution du paysage diplomatique international, la Chine ne renoncera pas à son engagement qui vise à approfondir l'amitié et à renforcer la solidarité et la coopération avec l'Afrique du Sud », a-t-il ajouté.

