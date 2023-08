BeiGene Canada investit 500 000 $ pour financer des recherches innovantes sur le cancer





Annonce effectuée en collaboration avec le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, RechercheNB et l'Institut atlantique de recherche sur le cancer

MONCTON, NB, le 21 août 2023 /CNW/ - BeiGene Canada, la filiale nationale de la société mondiale de biotechnologie BeiGene, spécialisée dans la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments oncologiques abordables et accessibles, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un fonds de partenariat destiné à soutenir la recherche et l'innovation non cliniques sur le cancer au Canada. Le Fonds BeiGene Canada pour la recherche et l'innovation, doté initialement d'un demi-million de dollars, a été mis en place pour collaborer avec d'autres programmes et fonds de recherche en matière de santé au Canada.

L'annonce a été effectuée par M. Peter Brenders, directeur général de BeiGene Canada, en collaboration avec le ministre de la Santé de la province du Nouveau-Brunswick M. Bruce Fitch, RechercheNB, et l'Institut atlantique de recherche sur le cancer.

Le Fonds BeiGene Canada vise à soutenir et à améliorer les initiatives de recherche et d'innovation liées aux soins contre le cancer au Canada. Il a été conçu pour mobiliser des contributions financières provenant d'autres sources telles que les organismes de financement publics, les organismes de bienfaisance dans le secteur de la santé et d'autres sources de financement du secteur privé.

« Aujourd'hui est un moment de grande fierté pour BeiGene Canada, a déclaré M. Peter Brenders, directeur général. Chez BeiGene, nous avons pour coutume de dire que le cancer ne connaît pas de frontières, et nous non plus. Le cancer constitue un défi partout dans le monde et les chercheurs, où qu'ils se trouvent, peuvent changer la donne. Chez BeiGene Canada, nous cherchons à aider les chercheurs canadiens à relever ce défi. Le Fonds BeiGene Canada pour la recherche et l'innovation illustre notre engagement profond envers la communauté canadienne de l'oncologie et attire également l'attention sur le pouvoir de nos partenaires, la province du Nouveau-Brunswick, RechercheNB et l'Institut atlantique de recherche sur le cancer, qui partagent notre vision consistant à améliorer la vie des patients atteints de cancer. »

"Affronter un diagnostic de cancer est difficile et stressant. Les chercheurs ici au Nouveau-Brunswick travaillent chaque jour pour améliorer les soins aux patients atteints de cancer. Nous avons bon espoir que la promotion de partenariats et de collaborations comme celle-ci aidera à ouvrir la voie à des percées qui transformeront notre approche de soins pour les patients atteints de cancer", a déclaré le ministre de la Santé de la province du Nouveau-Brunswick M. Bruce Fitch.

« RechercheNB favorise la découverte dans notre province en finançant la recherche, en promouvant l'excellence dans ce domaine, en établissant des partenariats et en encourageant les collaborations mutuellement avantageuses, a déclaré M. Damon Goodwin, président-directeur général de RechercheNB. Nous avons établi une relation très positive avec BeiGene Canada, et nous sommes heureux qu'ils soient venus au Nouveau-Brunswick pour lancer leur fonds de partenariat pour les chercheurs afin de faire progresser les connaissances dans le domaine des soins contre le cancer. »

« L'Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC) est heureux de participer à l'annonce de ce nouveau fonds de recherche sur le cancer. L'IARC est un pilier de la communauté de la recherche sur le cancer au Canada atlantique depuis 25 ans et accorde une grande importance à la création de possibilités de financement qui ont le potentiel de soutenir ses chercheurs. Cette précieuse possibilité permettra de renforcer les programmes de recherche et d'aider les équipes de recherche dans leur quête permanente visant à approfondir nos connaissances sur le cancer et à trouver des solutions qui aideront à améliorer les résultats pour les patients », explique Mme Brigitte Sonier-Ferguson, présidente par intérim à l'IARC.

La recherche financée doit se situer dans le domaine de la recherche en santé humaine et être précisément liée au traitement du cancer, à l'exclusion des essais cliniques. Les candidats admissibles doivent être affiliés à une université, un collège, un programme de formation médicale, une autorité sanitaire régionale ou un établissement de soins de santé ou de recherche au Canada. Le financement sera accordé à l'établissement affilié et non aux candidats individuels. Les candidatures sont acceptées à tout moment et de manière continue. Il n'y a pas de date limite de dépôt. Pour de plus amples renseignements sur le Fonds BeiGene Canada, les critères d'admissibilité et les conditions générales, veuillez consulter le site www.beigene.ca/fr-ca/fonds.

À propos de BeiGene Canada

BeiGene Canada, dont le siège se trouve à Toronto, en Ontario, est la filiale nationale de la société mondiale de biotechnologie BeiGene, spécialisée dans la découverte et la mise au point de nouveaux médicaments oncologiques abordables et accessibles. BeiGene Canada s'engage à fournir de nouveaux traitements contre le cancer à la communauté oncologique canadienne, y compris aux patients, aux aidants, aux cliniciens et aux chercheurs. Pour de plus amples renseignements sur BeiGene Canada, veuillez consulter le site www.beigene.ca.

À propos de BeiGene

BeiGene est une société mondiale de biotechnologie qui découvre et met au point des traitements oncologiques innovants, plus abordables et accessibles aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Grâce à notre large portefeuille, nous accélérons le développement de notre pipeline diversifié de nouveaux traitements grâce à nos capacités internes et à nos collaborations. Notre équipe s'est engagée à améliorer radicalement l'accès aux médicaments pour un nombre beaucoup plus important de patients qui en ont besoin. Notre équipe mondiale en pleine croissance, composée de plus de 9 400 membres, couvre les cinq continents au sein de bureaux administratifs situés à Bâle, à Pékin et à Cambridge, aux États-Unis. Pour en savoir plus sur BeiGene, veuillez consulter le site www.beigene.com.

À propos de RechercheNB

Issue de la fusion de la Fondation pour la recherche en santé du Nouveau-Brunswick et de BioNB, RechercheNB est le moteur de la recherche et de l'innovation de la province. Composée de bureaux situés à Fredericton, à Saint John et à Moncton, l'organisation offre au secteur de la recherche du Nouveau-Brunswick un leadership et un soutien essentiels, notamment en matière de défense des intérêts, de financement initial, de mise en relation avec des partenaires potentiels et de transformation de la science en débouchés économiques. Les projets élaborés en partenariat avec RechercheNB aident les Néo-Brunswickois à prospérer grâce à l'amélioration des soins aux patients, à une bioéconomie encore plus forte et à une croissance économique accrue.

À propos de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC)

L'IARC est un organisme de recherche à but non lucratif fondé en 1998 et situé au sein du Centre de médecine de précision du Nouveau-Brunswick à Moncton. L'IARC travaille sur la recherche de pointe afin de trouver des solutions au cancer et de contribuer aux soins aux patients à l'échelle de la région et du monde entier. Les scientifiques de l'IARC font progresser leurs recherches dans le but d'améliorer les soins aux patients grâce à la médecine de précision. À cette fin, les chercheurs de l'IARC apportent des contributions importantes à la biopsie liquide pour le diagnostic du cancer, le suivi de la maladie et la détection de la réponse au traitement. En outre, les scientifiques de l'IARC poursuivent des études sur la biologie des cellules cancéreuses, l'édition génique et la découverte de traitements ciblés. L'équipe de l'IARC dispose d'un large éventail de compétences en génomique, protéomique, biologie moléculaire, biologie cellulaire, immunologie, bio-informatique, pathologie, spectrométrie de masse, ainsi que dans les essais in vitro et in vivo. Grâce à son travail, l'IARC contribue de manière positive aux efforts de recherche locaux et mondiaux, qui visent tous à vaincre le cancer.

21 août 2023

