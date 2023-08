IHS Côte d'Ivoire participe à la campagne de l'UNICEF « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants »





IHS Côte d'Ivoire, filiale du groupe IHS Holding Limited (NYSE: IHS) (« IHS Towers »), l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de communications partagées au monde en nombre de tours, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec l'UNICEF Côte d'Ivoire. À travers ce partenariat, IHS Côte d'Ivoire s'engage à soutenir les projets pour la jeunesse Youth Marketplace Agency (YOMA) et Violence Against Children (VAC), dans le cadre de la campagne « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ».

YOMA est un marché numérique qui fournit aux jeunes des compétences leur permettant de transformer leur avenir en s'engageant dans des tâches à impact social et des opportunités d'apprentissage et de revenus. Les cours en ligne financés par IHS Côte d'Ivoire permettrons à environ 5 000 jeunes d'accéder aux ressources éducatives de YOMA.

Dans le cadre du projet VAC, la contribution financière d'IHS Côte d'Ivoire permettra également à environ 500 enfants victimes de violence, d'abus ou d'exploitation, de bénéficier de l'assistance sociale. Selon une estimation, 1 000 autres personnes devraient bénéficier de la campagne de sensibilisation à la maltraitance infantile du projet.

Depuis 2020, IHS Côte d'Ivoire a apporté un appui sans faille à l'UNICEF, contribuant aux initiatives d'enregistrement universel des naissances « Every Child Counts » et « Girl Power ». Ces efforts collectifs soulignent l'engagement continu d'IHS Côte d'Ivoire à résoudre les problèmes essentiels qui touchent les enfants et les jeunes vulnérables en Côte d'Ivoire.

Fatim Cisse, PDG d'IHS Côte d'Ivoire, déclare : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de prolonger notre partenariat avec l'UNICEF. Grâce à notre contribution financière aux projets YOMA et VAC, nous espérons améliorer la qualité de vie des jeunes vulnérables en Côte d'Ivoire. Ce partenariat avec l'UNICEF est très important pour IHS Côte d'Ivoire, car il permettra d'influer positivement sur nos communautés et de bâtir ensemble un meilleur avenir pour la prochaine génération. »

Jean Francois Basse, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, déclare : « Nous nous réjouissons du soutien déjà apporté par IHS Côte d'Ivoire aux nombreuses initiatives de l'UNICEF et sommes ravis de poursuivre notre combat. Les projets YOMA et VAC sont inhérents à notre travail en Côte d'Ivoire. En établissant des partenariats avec des entreprises du secteur privé, comme IHS Côte d'Ivoire, nous sommes plus à même de résoudre les problèmes essentiels qui touchent les enfants aujourd'hui. »

21 août 2023 à 12:10

