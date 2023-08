AVIS DE NOMINATION - Les Petits Frères accueillent chaleureusement leur nouvelle présidente-directrice générale, Catherine Harel Bourdon





MONTRÉAL, le 21 août 2023 /CNW/ - Les membres du conseil d'administration de l'organisme Les Petits Frères et de sa Fondation annoncent la nomination de Catherine Harel Bourdon au poste de présidente-directrice générale. Les compétences de Mme Harel Bourdon en gouvernance et en gestion des organisations, de même que sa forte volonté d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens qui l'entourent, font d'elle une candidate d'exception pour ce rôle. Sa grande capacité à s'exprimer en public et à créer des relations interpersonnelles sincères lui permettront également d'agir comme porte-parole afin de porter haut et fort la mission de lutter contre l'isolement des personnes aînées.

Bien positionnés pour poursuivre leur croissance, Les Petits Frères entament un nouveau chapitre de leur leadership après déjà plus de 60 ans d'existence au Québec. Avec cette nomination, Mme Harel Bourdon devient la toute première PDG de l'histoire de l'organisme.

« Au fil du temps, Les Petits Frères ont su se développer dans 12 régions administratives du Québec, affirme Paul Noiseux, président du conseil d'administration de la Corporation et de la Fondation Les Petits Frères. Nous avons un impact significatif dans la vie de près de 2?600 personnes aînées isolées chaque année, et nous souhaitons toujours en faire plus. Nous sommes convaincus que l'expérience et l'influence de Mme Harel Bourdon pourront mener à bien notre prochaine phase de croissance et inspirer positivement les 2?900 bénévoles qui s'engagent à nos côtés. »

Avant ce rôle, Catherine Harel Bourdon a occupé pendant plus de 7 ans le poste de présidente de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et, plus récemment, celui de conseillère en gouvernance au Mouvement Desjardins, deux positions qui lui ont permis de démontrer ses qualités de rassembleuse. Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.), d'un baccalauréat avec une majeure en sciences politiques et d'un bagage d'expériences pertinentes à titre de journaliste auprès des médias de l'information, elle s'intéresse profondément aux gens qui l'entourent et aux enjeux sociaux qui les touchent.

« Le vieillissement de la population et son impact actuel et futur sur notre société sont des questions des plus importantes qui me préoccupent. Avec des équipes plus que jamais mobilisées et une organisation renforcée, je suis convaincue que nous pourrons faire de grandes choses pour le mieux-être des personnes aînées isolées, en collaboration avec les bénévoles, les partenaires et les donateurs. Ce faisant, c'est pour moi un privilège de mettre à contribution mes énergies pour poursuivre le travail de mes prédécesseurs et contribuer à l'atteinte des objectifs de cet organisme de renom », a-t-elle exprimé.

Dès son entrée en poste, Mme Harel Bourdon pourra compter sur l'expertise et le soutien d'une équipe de direction engagée et expérimentée, dont deux directions principales ; l'une pour l'action bénévole auprès des personnes du grand âge et l'autre pour le développement des revenus philanthropiques. De plus, trois directions l'épauleront dans la gestion des ressources humaines, des finances et des communications. Elle pourra également s'appuyer sur le talent de 95 employés qui oeuvrent activement aux mieux-être des personnes aînées en situation d'isolement et de vulnérabilité.

Mme Harel Bourdon succède à Caroline Sauriol, qui a dirigé l'organisme au cours des 14 dernières années, ainsi qu'à Martin Goyette, qui a assuré un rôle important à la direction générale en 2023. Les Petits Frères tiennent à remercier Mme Sauriol pour la clarté de sa vision, son enthousiasme inépuisable et son soutien inconditionnel envers la cause. Elle a été un pilier incontournable pour faire avancer les mentalités sur le vieillissement et l'isolement social. Les Petits Frères remercient également M. Goyette qui a su mettre en place les bases solides sur lesquelles s'appuyer dans l'avenir.

À propos des Petits Frères

Depuis 60 ans, Les Petits Frères ont comme mission de contrer l'isolement des personnes seules du grand âge en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle. En action dans 12 régions du Québec, l'organisme est le seul à accompagner gratuitement les personnes aînées pour toujours, peu importe leur condition, jusqu'à la fin de leur vie et même après. Âgées en moyenne de 85 ans, ces personnes, surnommées affectueusement « Grandes Amies et Grands Amis » bénéficient d'un réseau de soutien et d'entraide pendant quatre ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre elles vivent avec un faible revenu, et près du tiers souffrent de troubles complexes de santé. La comédienne Marie-Thérèse Fortin est porte-parole des Petits Frères, et depuis quinze ans, la comédienne Béatrice Picard en est la marraine. Plus de détails à petitsfreres.ca.

SOURCE Les Petits Frères

21 août 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :