Avis aux médias - Le député Chahal annoncera un financement au profit de l'industrie de la construction de l'Alberta





CALGARY, AB, le 21 août 2023 /CNW/ - George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera un investissement fédéral qui favorisera l'adoption de technologies et l'innovation dans le secteur de la construction de l'Alberta.

Mark Butler, vice-président, Expansion de l'entreprise, Recherche appliquée et International, SAIT; Jamie McInnis, directrice, Services de recherche appliquée et d'innovation, SAIT; Bill Black, président, Calgary Construction Association; et Ed Macnab, directeur général, 3D Printed Homes Corporation, se joindront au député Chahal.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le mardi 22 août 2023

Heure :

9 h 30 (HR)

Endroit :

Centre Aldred, salle CA423 (4e étage)

Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

1301 16 Ave NW

Calgary (Alberta)

Le stationnement le plus près se trouve dans le lot P5 (payant) à l'est de la tour Begin

