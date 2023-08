Avis public - Boissons énergisantes contenant de la caféine : ce qu'il faut savoir





OTTAWA, ON, le 21 août 2023 /CNW/ -

Résumé

Produit : Boissons énergisantes contenant de la caféine

Problème : Food / Aliments - Other / Autre

Ce qu'il faut faire : Si vous consommez des boissons énergisantes contenant de la caféine (BEC), lisez l'étiquette pour connaître la quantité de caféine par portion, le nombre de portions par contenant et le nombre de portions pouvant être consommées sans danger. Les BEC sont déconseillées aux personnes de moins de 14 ans, aux personnes enceintes ou qui allaitent et aux personnes sensibles à la caféine.

Public visé : General Public / Grand public - Children, pregnant or breastfeeding women / Affecte les enfants, les femmes enceintes ou celles qui allaitent

Problème

Les boissons énergisantes contenant de la caféine (BEC) sont des boissons ou des mélanges dans lesquels de la caféine a été ajoutée, généralement en combinaison avec d'autres ingrédients, tels que des vitamines, des minéraux, de la taurine ou des ingrédients à base de plantes. Ces produits peuvent également contenir du guarana et du yerba mate, qui sont des sources naturelles de caféine. Au Canada, les BEC peuvent contenir jusqu'à un maximum de 180 mg de caféine par portion.

Si vous décidez de consommer des boissons énergisantes contenant de la caféine, suivez les mises en garde figurant sur leur étiquette et prêtez attention à votre consommation de caféine. Les adultes de 18 ans et plus ne doivent pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour.

Un excès de caféine peut avoir des effets négatifs sur la santé, tels que l'insomnie, l'irritabilité, les maux de tête et la nervosité. Les BEC sont déconseillées aux personnes de moins de 14 ans, aux personnes enceintes ou qui allaitent, ainsi qu'aux personnes sensibles à la caféine, car les effets négatifs sur la santé peuvent être plus prononcés.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a récemment rappelé certaines boissons énergisantes contenant de la caféine pour diverses raisons, notamment une trop grande quantité de caféine et un étiquetage inadéquat, tel que l'absence de mises en garde. Les consommateurs doivent continuer à signaler à l'ACIA le moindre incident concernant la salubrité d'un produit alimentaire. Les consommateurs peuvent également communiquer directement avec l'entreprise.

Ce qu'il faut faire

Les enfants, les personnes enceintes ou qui allaitent et les personnes sensibles à la caféine ne doivent pas consommer de boissons énergisantes contenant de la caféine.

Les autres personnes devraient également limiter leur consommation de ces produits.

Si vous décidez de consommer des boissons énergisantes contenant de la caféine, suivez les mises en garde figurant sur leur étiquette, à savoir :

Déconseillé aux individus de moins de 14 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine;



Ne pas boire plus de X portion(s) par jour.

Rappels ou avis semblables

Diverses marques de boissons énergisantes contenant de la caféine peuvent être dangereuses en raison de leur teneur en caféine et de problèmes d'étiquetage :

Type d'avis ou de rappel : Avis public

Catégorie : Food / Aliments - Other / Autre

Publié par : Santé Canada

SOURCE Santé Canada

21 août 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :