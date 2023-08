GIGABYTE AORUS invite les gamers à découvrir la nouvelle génération de matériel de jeu PC à la Gamescom 2023





TAIPEI, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, est heureuse d'annoncer la présence de la sous-marque de gaming AORUS à la Gamescom 2023 à Cologne, en Allemagne. Autour du thème passionnant de l'AORUSVERSE, AORUS est prêt à présenter ses dernières technologies de pointe, notamment des cartes mères dernier cri, des ordinateurs portables puissants pour gamers et créateurs, des configurations PC et des écrans gaming 4K époustouflants. Les participants peuvent s'attendre à un voyage immersif dans le vaste monde du jeu vidéo de l'AORUSVERSE.

Véritable paradis du jeu vidéo, le stand AORUS regorgera de matériel gaming dernier cri que les amateurs pourront explorer. La pièce maîtresse de l'exposition sera la très attendue série de cartes mère Z790 X, avec la très performante Z790 MASTER X, qui ouvre la voie vers la prochaine génération de processeurs Intel. De plus, AORUS sera fier de dévoiler la souris de jeu sans fil M6 primée aux Red Dot Design Award 2023, et permettra aux participants de tester eux-mêmes ce périphérique exceptionnel.

Les participants auront également l'occasion de tester les ordinateurs portables de nouvelle génération de la gamme RTX 40, qui offrent des performances de jeu inégalées sur l'AORUS 17X/15X et un véritable régal pour les yeux avec les ordinateurs portables AERO 16/14 OLED et leurs écrans 4K OLED offrant les couleurs les plus précises. En outre, les gamers pourront s'immerger dans le domaine du jeu 4K grâce à une gamme impressionnante d'écrans gaming 4K de différentes tailles et fonctionnalités, répondant à divers besoins.

Les jeux-concours présentés par AORUS seront un autre événement majeur de l'événement. Les participants pourront s'essayer à des expériences de jeu immersives, notamment en testant Forza avec une configuration de simulation de course triple 4K, alimentée par la puissante carte graphique AORUS GeForce RTX 4090 et un trio d'écrans gaming M32UC.

Faisant passer les expériences gaming au niveau supérieur, AORUS est fier de s'associer à Capcom. Les participants auront le privilège de découvrir l'un des jeux de combat les plus appréciés, Street Fighter 6, fonctionnant sur de puissants PC de jeu et ordinateurs portables AORUS.

Le lancement de la Gamescom 2023 est prévu pour le 23 août. Ceux qui ne peuvent être présents pourront malgré tout participer via une série de concours en ligne avec des lots exceptionnels offerts tout au long de l'événement. Ne manquez pas cette chance de gagner des prix exceptionnels. Restez à jour sur le salon et les campagnes passionnantes en nous suivant sur les réseaux sociaux de GIGABYTE AORUS : https://bit.ly/AORUS_Official_Instagram

