Berkshire Hathaway Specialty Insurance promeut Jean-François Leandri au poste de Global Risk Control Officer





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) annonce aujourd'hui la promotion de Jean-François Leandri au poste de Global Risk Control Officer, au bureau de la souscription de BHSI, relevant de Dean LaPierre, directeur de la souscription de BHSI pour les biens et la marine.

« Notre expertise en ingénierie des risques fait partie intégrante de notre capacité à fournir à nos clients une couverture des risques techniques de qualité supérieure », déclare Dean. « Le leadership de Jean-François assurera un niveau d'excellence constant dans la fonction de contrôle des risques, un poste clé pour notre activité mondiale de souscription durable et à long terme. »

Jean-François a rejoint BHSI en 2020 en tant que Risk Engineering Manager en France. Formé à la fois en tant que consultant en chaudière et machinerie et en prévention des incendies, il possède plus de 25 ans d'expérience en ingénierie couvrant un large éventail de postes et de géographies. Il reste basé à Paris et peut être contacté à l'adresse [email protected].

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) propose des assurances de biens commerciaux, de dommages, de responsabilité civile professionnelle médicale, de cadres et de professionnels, de responsabilité civile transactionnelle, de caution, de marine, de voyage, de programmes, d'accidents et de santé, d'assurance maladie en excédent de pertes, de propriétaires et de multinationale. Les conditions réelles et définitives de la couverture pour toutes les gammes de produits peuvent varier. Elle souscrit sur le papier des compagnies d'assurance du groupe National Indemnity de Berkshire Hathaway, dont la solidité financière est notée A++ par AM Best et AA+ par Standard & Poor's. Basée à Boston, Berkshire Hathaway Specialty Insurance possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adélaïde, Auckland, Barcelone, Brisbane, Bruxelles, Cologne, Dubaï, Dublin, Francfort, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Lyon, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapour, Sydney, Toronto et Zurich.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 août 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :