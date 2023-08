TELUS s'engage à verser 5 millions de dollars en aide aux victimes des incendies en Colombie-Britannique





Dans des conditions très difficiles, les techniciens de TELUS continuent d'oeuvrer sans relâche au maintien du fonctionnement des infrastructures critiques et du réseau

TELUS, la Fondation TELUS pour un futur meilleur, le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS, TELUS Agriculture & Biens de consommation et TELUS Santé font un don commun à des organismes de bienfaisance en Colombie-Britannique pour soutenir les opérations de secours sur le terrain

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse aux feux de forêt dévastateurs en Colombie-Britannique et à leurs conséquences sur les enfants et les familles, TELUS, en partenariat avec la Fondation TELUS pour un futur meilleur, le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS, TELUS Agriculture & Biens de consommation et TELUS Santé, s'est engagée à verser au moins 5 millions de dollars en espèces et en nature à des organismes de bienfaisance locaux et à des organisations appuyant les activités de secours et les premiers intervenants, dont la Croix-Rouge canadienne et l'Armée du Salut (division de la Colombie-Britannique), la SPCA de la Colombie-Britannique, Mamas for Mamas, BC Cattlemen's Association et différentes banques alimentaires.

« L'équipe TELUS est consternée par les incendies de forêt qui continuent de faire rage en Colombie-Britannique, et nous sommes de tout coeur avec les personnes touchées, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Comme toujours, nous continuerons d'être là pour les Britanno-Colombiens dans ces moments difficiles. C'est donc un honneur d'apporter notre soutien par le biais d'un investissement initial de 5 millions de dollars pour contribuer aux efforts d'aide aux victimes. Je remercie sincèrement notre équipe, qui a démontré encore une fois que dans les moments les plus difficiles, les Canadiens peuvent toujours compter sur l'excellence de TELUS. Nous sommes animés d'une ferme volonté d'offrir nos ressources et notre compassion humaine pour aider nos concitoyens dans le besoin. »

Dans des conditions très difficiles, les techniciens de TELUS continuent d'oeuvrer sans relâche au maintien du fonctionnement des infrastructures critiques et du réseau pour que la totalité des Britanno-Colombiens et des premiers répondants restent connectés. Nous sommes en contact direct avec tous les ordres de gouvernement et diverses agences de soutien pour fournir la connectivité dans les lieux névralgiques, comme les centres d'évacuation et les centres d'opérations d'urgence. Nous déployons également des solutions de connectivité mobile là où c'est nécessaire pour appuyer les opérations.

Voici des exemples de contribution en espèces et en nature en appui aux efforts de secours en Colombie-Britannique :

La Fondation TELUS pour un futur meilleur, le Comité d'investissement communautaire de TELUS du Nord et de l'Intérieur de la Colombie-Britannique, le Fonds pour les collectivités autochtones de TELUS, TELUS Agriculture & Biens de consommation et TELUS Santé s'engagent à donner des fonds pour aider les gens évacués et les Britanno-Colombiens dans le besoin en soutenant les opérations de secours sur place, en offrant du soutien en santé mentale, en prodiguant des soins d'urgence et en distribuant de la nourriture et des fournitures dans les régions touchées.

TELUS offre un lot de 50 Go de données aux clients des services postpayés de TELUS et de Koodo MobileMD qui ont dû être évacués pour qu'ils puissent rester en contact avec leurs proches.

TELUS Santé a mis en place une ligne d'aide communautaire gratuite et accessible en tout temps de partout au pays, au 1-844-751-2133.

et accessible en tout temps de partout au pays, au 1-844-751-2133. Les citoyens de la Colombie-Britannique qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour consulter leur médecin peuvent télécharger gratuitement l'application Mes Soins TELUS Santé, qui offre une vaste gamme de services, dont certains sont couverts par le régime d'assurance maladie provincial, y compris l'accès à des professionnels de la santé autorisés s'exprimant dans diverses langues, des références auprès de spécialistes et l'accès à des conseillers en santé mentale et à des diététistes agréés.

Les patients de TELUS Santé qui ont dû évacuer les lieux et qui se font habituellement livrer leurs ordonnances peuvent appeler au 1-877-796-7979 pour les faire acheminer à un autre endroit ou à une pharmacie accessible, si le besoin est urgent.

TELUS Santé verse une somme équivalente à tous les dons à la SPCA de la Colombie-Britannique, jusqu'à concurrence de 10 000 $, afin de soutenir ses efforts d'intervention d'urgence. Les propriétaires d'animaux qui ont dû évacuer leur domicile peuvent également accéder à des consultations virtuelles gratuites de vétérinaires et de techniciens vétérinaires pour leurs chiens ou leurs chats en utilisant Mon Animal TELUS Santé et le code BCWILDFIRE.

TELUS a fourni des trousses de secours aux centres d'évacuation comprenant des articles essentiels, comme des bandages, des chargeurs USB pour voiture et des lampes de poche.

Maison connectée de TELUS fait en sorte que les services de domotique ne soient pas interrompus et que les clients ayant l'application Maison connectée puissent continuer à surveiller à distance leur propriété dans les régions où les réseaux électriques et de communication sont intacts.

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a lancé une campagne de collecte de fonds par texto permettant aux clients de TELUS de texter DONNER au 41010 pour faire un don de 20 $ en appui aux organismes de bienfaisance enregistrés qui aident les victimes des incendies dans tout le pays.



De plus, TELUS travaille en étroite collaboration avec les collectivités autochtones évacuées afin de répondre à leurs besoins en connectivité et de leur fournir des trousses d'urgence.

Les clients de l'Alberta et de la Colombie-Britannique peuvent échanger leurs points Récompenses TELUS contre un don de 20 $ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur et ainsi appuyer les efforts de secours. Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .

21 août 2023 à 10:55

