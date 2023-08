Soutenir toutes les familles montréalaises: La Ville de Montréal dévoile la boîte Bienvenue bébé





MONTRÉAL, le 21 août 2023 /CNW/ - Pour accueillir les nouveaux bébés montréalais et renforcer le lien d'appartenance des familles avec leur ville, la Ville de Montréal dévoile la boîte Bienvenue bébé. À compter du 1er janvier 2024, la trousse de bienvenue composée d'objets utiles, durables, ludiques et locaux sera offerte à tous les bébés montréalais de 0-12 mois dans les 45 bibliothèques de Montréal.

Cette initiative 100 % Ville de Montréal, développée en collaboration avec plusieurs unités administratives de la Ville, est une première pour une ville au Québec. Ce geste a une portée universelle, car la boîte Bienvenue bébé sera offerte à tous les nouveaux bébés montréalais, incluant toutes les naissances, adoptions et ceux nouvellement arrivées sur le territoire montréalais.

La boîte Bienvenue bébé contiendra des objets utiles et éducatifs d'un coût total de 200 $. De plus, les objets offerts seront écologiques, sécuritaires, non-genrés et viendront de fournisseurs locaux. La distribution de ces boîtes se fera dans les bibliothèques, lieu d'accueil et de rencontre pour tous les Montréalais et Montréalaises. Elle contiendra les douzes items suivants :

Un pantalon évolutif fabriqué par Mains Utiles Une couche de piscine fabriquée par Lya couches lavables Un doudou fabriqué par Veille sur toi Une couverture de pique-nique en polar fabriquée par Petites-Mains Une serviette de bain fabriquée par Petites-Mains Une marionnette de main fabriquée par Ouistitine Un bavoir en silicone fabriqué par Boutique Le Méchant Loup / MINIKA Une brosse à dents fabriquée par Ola Bamboo Un hochet fabriqué par Raplapla Un sac thérapeutique fabriqué par Béké-Bobo Un aimant référant aux ressources essentielles Un billet de faveur valide pour 2 adultes dans un musée d'Espace pour la vie (les enfants de moins de 4 ans entrent gratuitement).

« Avec la Boîte Bienvenue Bébé, on veut simplifier le quotidien et le portefeuille des familles montréalaises, favoriser une meilleure égalité des chances et renforcer le sentiment d'appartenance des tout-petits. Avec des services de proximité de qualité, des parcs et un réseau de mobilité sécuritaire, Montréal est une ville de choix pour les familles. Nous sommes fiers de déployer cette initiative, une première au Québec, qui s'ajoute à plusieurs excellentes raisons de choisir Montréal pour fonder sa famille ! », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En plus d'être un symbole de fierté montréalaise, cette boîte permettra à des milliers d'enfants et de familles de bénéficier d'un départ un peu plus facile dans la vie, contribuant ainsi à la qualité de vie et à l'égalité des chances. La boîte bienvenue bébé est un coup de pouce de plus qui s'inscrit dans notre vision forte d'améliorer tous les aspects de la qualité de vie des familles à Montréal, comme la gratuité de la STM pour les enfants et notre programme de sécurisation aux abords des écoles qui a permis de sécuriser les déplacements de plus de 40 000 élèves », a ajouté Despina Sourias, conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

21 août 2023 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :