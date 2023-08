Queclink dévoile le nouveau tracker SC350MG, ouvrant de nouvelles possibilités pour les vélos électriques connectés dans un marché en pleine croissance





SHANGHAI, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Queclink, le premier fournisseur mondial d'appareils et de solutions IoT, a lancé son nouveau tracker compact LTE pour vélo électrique, le SC350MG. Le dispositif résistant à l'eau dispose d'une large gamme de tension, du Bluetooth à basse énergie et de multiples interfaces. Conçu spécifiquement pour les vélos électriques, il peut collecter des données et réaliser des contrôles à distance, facilitant une mobilité plus intelligente et plus sûre.

Le dernier SC350MG de Queclink est un produit révolutionnaire qui d'apprête à numériser la mobilité urbaine en connectant des vélos électriques. Il dispose de multiples technologies cellulaires pour une adaptabilité mondiale. Les utilisateurs du monde entier peuvent ainsi facilement rester connectés grâce à des connexions stables et sécurisées sur différents modes de réseau, y compris LTE Cat M1, NB et 2G.

L'une des caractéristiques remarquables du SC350MG est sa large gamme de tension qui varie de 8 à 60 V, ce qui le rend très adaptable aux vélos électriques. La coque compacte et résistante à l'eau de l'appareil est également ce qui permet une installation discrète sur les vélos et s'adapte parfaitement à une utilisation en extérieur.

Le SC350MG se distingue particulièrement par sa capacité à communiquer avec les contrôleurs de véhicule et les systèmes de gestion de batterie via des ports CAN ou UART. L'appareil peut recueillir des données précieuses, y compris le kilométrage, le couple et les informations de diagnostic des composants, ainsi que la tension de la batterie, la capacité restante, la température de la batterie et l'état de charge. En transformant ces statistiques en fonctionnalités utiles telles que la position en temps réel, l'alarme de dysfonctionnement et l'avertissement de batterie faible, une meilleure gestion de l'itinéraire du cycliste peut être réalisée avec facilité.

Pour les flottes de vélos électriques ou les services de partage, les données collectées permettent aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données, de fournir une maintenance préventive, de résoudre rapidement les problèmes techniques et de surveiller leur flotte à distance, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle globale et offrant un service client supérieur. Certaines commandes peuvent également être entrées directement lorsque l'appareil communique avec l'unité de contrôle de la batterie, ce qui permet au fournisseur de services de définir des limites de vitesse pour des trajets plus sûrs, d'aider les clients à déverrouiller les vélos via Bluetooth, etc.

Le SC350MG incarne l'engagement de Queclink à fournir des solutions intelligentes et avancées pour répondre aux besoins changeants des entreprises de vélos électriques. Son lancement marque une nouvelle étape dans l'avancement de l'IoT dans l'industrie du vélo électrique. Avec la croissance du marché mondial du vélo et le nombre de connexions IoT dans le secteur des transports, le SC350MG devrait inaugurer une toute nouvelle expérience de conduite et contribuer à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et des capacités de service sur le terrain et au-delà.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2189891/Queclink_Launches_New_LTE_Compact_E_Bike_GNSS_Tracker_SC350MG.jpg

