Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 - Près de 11 M$ pour résoudre des défis sociaux par l'innovation





QUÉBEC, le 21 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 10,6 millions de dollars à 20 organismes et établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation de 39 projets novateurs[1] s'intéressant à des enjeux sociaux. Les crédits alloués sont issus de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les initiatives ont été sélectionnées à la suite de quatre appels de projets en innovation sociale, lancés l'été dernier, sur quatre thématiques :

l'inclusion sociale et la réduction des vulnérabilités et des inégalités;

l'innovation sociale, la sécurisation alimentaire et l'approvisionnement stratégique;

les défis socioéconomiques et le développement régional responsable;

les innovations sociales et technologiques permettant de mieux vieillir et de vivre ensemble.

Citation :

« La SQRI2 soutient l'innovation sous toutes ses formes, notamment en permettant le développement de solutions adéquates à certains enjeux de société au Québec. Les projets dévoilés aujourd'hui engendreront des retombées importantes dans la vie de milliers de Québécois. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La SQRI 2 propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Quelque 7,5 milliards de dollars seront investis d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

Les appels de projets s'adressaient aux collèges et aux universités ainsi qu'aux organismes d'intermédiation en innovation sociale reconnus par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de soutien aux organismes.

Annexe - Liste des projets sélectionnés

Organisation Description du projet Subvention Cégep de Drummondville Réalisation d'un meuble-lavabo

inclusif, évolutif et durable en

fonction des besoins des personnes âgées et de leurs

aidants 300 000 $ Cégep de Rivière-du-Loup Réunion des cinq membres du

Collectif des territoires en

transition dans un laboratoire

pour mutualiser les

connaissances et partager un

programme commun de

développement 299 610 $ Cégep de Rosemont Implantation d'un laboratoire de

cocréation d'habitats adaptés

pour et par des personnes à

mobilité réduite en situation d'itinérance 252 000 $ Cégep de Rosemont Sécurité alimentaire chez les

Innus de Pessamit : laboratoire

Nutshimiu-mitshim pour la

mobilisation communautaire et

l'adaptation aux changements climatiques 299 492 $ Cégep de Victoriaville Développement du Réseau

Racines, un regroupement des

incubateurs d'entreprises

agricoles du Québec 284 166 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Mise en oeuvre du projet Gusto,

une intervention culinaire de

groupe conçue pour aider des

adultes avec des lésions

cérébrales acquises à préparer

des repas de manière autonome

et à se nourrir sainement 203 803 $ CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) Élaboration d'indicateurs de

qualité de soins en obstétrique

représentatifs des points de vue

de groupes socialement

désavantagés par le biais de la

conception participative (co-

design) basée sur l'expérience 60 465 $ Collège Dawson Développement d'outils pour

accroître la participation au

marché du travail des personnes

en situation de handicap issues

des Premières Nations 225 464 $ Collège de Bois-de-Boulogne Installation d'une infrastructure

aquaponique pilote, éducative et

à but non lucratif 286 700 $ Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) Mise en oeuvre d'un modèle de

sécurisation culturelle dans les

collèges qui prend en compte les

besoins et les réalités des

Autochtones au sein de ces

établissements pour favoriser

leur réussite éducative et leur

insertion socioprofessionnelle 299 946 $ CTREQ Transformation numérique 3.0

du cadre de référence Action

intersectorielle pour le

développement des enfants et

leur sécurité (AIDES) afin de le r

endre plus dynamique, évolutif,

convivial et accessible 223 400 $ CTREQ Mise en place d'un modèle

d'accompagnement dynamique

et interactif afin de favoriser une

participation active des jeunes

au développement économique

et durable des territoires

périurbains et régionaux 299 933 $ CTREQ Développement d'un

environnement ludo-éducatif en

ligne permettant d'informer les

aînés sur leurs droits et les

mesures à prendre afin de

favoriser leur autonomie et leur

maintien à domicile 299 684 $ École de technologie supérieure Développement d'une chambre

de réalité immersive pouvant

être utilisée par des organismes

offrant des services aux enfants

autistes 280 000 $ HEC Montréal Création de maillages entre la

population étudiante et les

entreprises québécoises pour

favoriser les initiatives novatrices

en matière d'équité, de diversité

et d'inclusion des personnes

immigrantes et en situation de

handicap au marché du travail 300 000 $ Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) Soutien à l'adoption de pratiques i

nclusives pour plus de diversité

dans les entreprises d'économie

sociale afin d'accroître la

participation de tous les

membres de la société dans la

vie socioéconomique du Québec

tout en répondant aux besoins

de main-d'oeuvre 300 000 $ TIESS Contribution à la performance et

à la rentabilité des entreprises

d'économie sociale

agroalimentaires et à la

résilience des systèmes

alimentaires territoriaux par la

mutualisation 300 000 $ TIESS Accélération du développement

de l'immobilier collectif non

résidentiel afin de répondre au

besoin de locaux abordables et

adaptés pour les entreprises

d'économie sociale 300 000 $ Université de Montréal Une voix pour tous : stimulation

vocale virtuelle pour les

personnes vivant avec la

maladie de Parkinson 267 355 $ Université de Montréal Changer les règles du jeu -

Phase 2 : interventions visant à

rehausser le niveau d'activité

physique et de mobilité active

des enfants de 5 à 12 ans en i

ntervenant sur le cadre bâti 164 856 $ Université de Montréal La serre-école MIL par et pour la

communauté : lieu de partage de

connaissances, de

sensibilisation et de

collaboration 282 660 $ Université de Montréal Densification solidaire dans Brome-Missisquoi : mise en oeuvre de stratégies innovantes pour la création de milieux de vie inclusifs et d'habitations abordables de qualité 288 148 $ Université de Montréal Meilleure adéquation entre les besoins des aînés et les soins et services sociaux offerts par les professionnels grâce à la mise en oeuvre du projet Intervieillissement+ 299 329 $ Université de Montréal Développement et évaluation d'un programme d'intervention combinant réalité virtuelle et hypnose dans l'accompagnement des personnes âgées atteintes de douleurs chroniques 297 290 $ Université de Sherbrooke Création de dix indicateurs de respect de la biodiversité et de l'intégrité des écosystèmes dans le but d'améliorer l'impact du secteur financier sur la biodiversité 300 000 $ Université de Sherbrooke Développement du dispositif ANAAÏS, qui vise à offrir du répit aux proches aidants 299 596 $ Université du Québec à Montréal Augmentation de l'offre de loisirs pour les jeunes en situation de handicap en leur proposant des activités favorisant les interactions pour la pratique de la danse et qui ont lieu au sein du métavers 257 912 $ Université du Québec à Montréal Soutien à la création d'un réseau logistique régional intégré et durable entre les membres du Carrefour bioalimentaire Laurentides et d'autres organismes de sécurité alimentaire 299 630 $ Université du Québec à Rimouski Stratégies novatrices pour encourager les propriétaires de puits à suivre les recommandations en matière d'analyse de l'eau afin de réduire les risques pour la santé 300 000 $ Université du Québec à Trois-Rivières Programme de gestion inclusive pour favoriser le recrutement d'employés vivant avec des incapacités tout en répondant aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises 155 689 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Création d'un espace de rencontre pour la formation, l'insertion et la rétention en emploi des travailleurs des communautés innues du Nitassinan dans les métiers du secteur de l'exploitation des ressources naturelles 300 000 $ Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Création d'un modèle d'innovation territoriale et d'attractivité par la mise en valeur récréotouristique du lac Osisko à Rouyn-Noranda 299 345 $ Université du Québec en Outaouais Conception d'outils et d'activités pour accompagner les organismes et territoires de l'Outaouais dans leurs démarches de transition socioécologique 296 036 $ Université Laval Système innovant de développement des compétences en employabilité pour accélérer l'intégration des personnes ayant des incapacités sur les chaînes de production industrielle 299 976 $ Université Laval Développement d'une plateforme numérique pour les bénévoles souhaitant accompagner des personnes ayant des incapacités lors d'activités de loisirs en plein air 299 995 $ Université Laval Mise en place d'un laboratoire vivant d'activité physique inclusive pour le développement collaboratif d'activités offertes aux personnes ayant des incapacités 300 000 $ Université Laval Soutien à l'implantation et à l'évaluation d'une approche d'éducation par la nature dans les centres de la petite enfance issus de milieux vulnérables au Québec 147 513 $ Université Laval Cocréation d'un cercle de concertation agroalimentaire par les Atikamekw de Wemotaci 299 844 $ Université Laval Exploration des effets de la pratique de la présence attentive sur la réduction des pensées négatives répétitives chez les proches aidants de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur 299 745 $

__________

1 Les projets retenus sont présentés en annexe.

