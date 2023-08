Le sixième Forum des médias des BRICS appelle à renforcer le dialogue entre les médias pour un avenir commun et impartial





JOHANNESBURG, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Le sixième Forum des médias des BRICS s'est ouvert samedi en Afrique du Sud et a appelé à renforcer la voix des pays en voie de développement.

Environ 200 représentants d'une centaine de médias, de groupes de réflexion et d'organisations internationales d'une trentaine de pays ont tenu des discussions sur le thème « Les BRICS et l'Afrique : renforcer le dialogue entre les médias pour un avenir commun et impartial. »

Les médias des pays des BRICS assument des responsabilités importantes à l'heure actuelle et disposent d'un vaste espace de coopération, a indiqué Fu Hua, président exécutif du Forum des médias des BRICS, lors de la cérémonie d'ouverture du forum.

Afin de faire progresser le développement de la coopération entre les médias des BRICS, M. Fu, qui est également président de l'agence de presse Xinhua, a proposé de promouvoir les valeurs communes de l'humanité, de faire progresser conjointement la construction d'un ordre international plus juste et équitable, de mieux raconter les histoires des BRICS dans la nouvelle ère, et de promouvoir conjointement les échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Dakota Legoete, membre du comité exécutif national du Congrès national africain, a pris la parole à l'ouverture du forum. « Depuis sa création en 2015, le Forum des médias des BRICS est devenu une plateforme importante pour renforcer la voix des pays des BRICS », a-t-il déclaré.

Andrey Kondrashov, directeur général de l'agence de presse russe TASS, a précisé qu'au cours de la dernière décennie, le forum était devenu une plateforme emblématique singulière permettant de discuter de la coopération entre les États membres dans le domaine des médias. Il a appelé les médias des BRICS à collaborer pour lutter contre la désinformation et sauvegarder les intérêts des pays en voie de développement.

Jose Juan Sanchez, directeur du groupe CMA, fournisseur brésilien d'informations financières et agricoles, a souligné l'importance d'une information crédible et impartiale. « La communication entre les médias des BRICS est cruciale, et les pays membres se doivent de rechercher un développement durable dans les domaines économiques, environnementaux et sociaux », a-t-il ajouté.

Le Forum des médias des BRICS a contribué de manière significative à amplifier la voix internationale des États membres et à promouvoir la mondialisation, la paix et la coopération restant ses principaux objectifs, a souligné Helio Doyle, président de la Brazil Communication Company.

Les diverses cultures des nations des BRICS enrichissent les conversations mondiales, et les médias des BRICS plaident en faveur d'un nouvel ordre mondial inclusif, coopératif et juste, a précisé Iqbal Survé, président exécutif d'Independent Media of South Africa.

Le forum met en lumière les défis auxquels font face les pays en voie de développement et leur offre une tribune pour exprimer leurs points de vue et leurs aspirations, a noté M. Survé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2189809/image.jpg

21 août 2023 à 08:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :