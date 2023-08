Tim Hortons célèbre la Journée nationale du chien avec des jouets pour chien* d'édition limitée en forme de gobelet Tim et de boîte de Timbits. Les mordus de Tim pourront participer à un concours et courir la chance de les gagner pour leur compagnon poilu!





Les jouets pour chien d'édition limitée Tim Hortons ne seront pas vendus. Les amateurs de Tim peuvent participer à un concours sur certains de nos médias sociaux et courir la chance de mettre la patte sur ce merveilleux prix pour pitou.

TORONTO, le 21 août 2023 /CNW/ - Les chiots canadiens aussi adorent les tournées Tim! Pour célébrer la Journée nationale du chien avec nos amis poilus, Tim Hortons offre aux invités la chance de gagner un adorable ensemble de jouets pour chien d'édition limitée à l'effigie de Tim* : un gobelet Tim et une boîte de Timbits en peluche qui couinent!

Joignez-vous à nos plus grands fans de Timbits à l'ancienne sur les pages TikTok, Instagram ou Facebook de Tim Hortons du 21 au 26 août pour courir la chance de gagner. Pour en savoir plus sur les modes de participation au concours et pour consulter la version intégrale des règlements, visitez le nouvelles.timhortons.ca/concours. Les jouets pour chien d'édition limitée de Tim Hortons ne peuvent pas être vendus ni revendus.

« Les invités nous disent constamment à quel point leurs compagnons poilus adorent les tournées Tim et sont excités de sortir la tête par la fenêtre lorsqu'ils arrivent au guichet du service au volant », explique Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous croyons que la meilleure façon de célébrer nos invités les plus fidèles pour la Journée nationale du chien était de créer des jouets pour chien Tim* d'édition limitée. Ils pourront alors partager leur amour pour Tim même à la maison, eux aussi! »

* Les jouets pour chien d'édition limitée de Tim Hortons ne peuvent pas être vendus ni revendus. Aucun achat requis. Des conditions s'appliquent. Au Canada seulement. Vous trouverez tous les détails du concours ici.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le coeur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

21 août 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :