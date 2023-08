Repenser la Rentrée : Prévenir les violences sexuelles pendant les initiations au CÉGEP et à l'Université





Faits saillants

Du 21 août au 17 septembre 2023, une nouvelle campagne de prévention des violences sexuelles sera déployée à proximité des CÉGEPs et des universités situés sur l'île de Montréal ;

La campagne Repenser la Rentrée vise à sensibiliser les étudiants et les étudiantes afin de prévenir certaines manifestations de violence sexuelle qui peuvent survenir pendant les activités d'initiation ayant lieu à l'occasion de la rentrée scolaire ;

La campagne sera affichée dans plusieurs établissements d'enseignement ainsi que dans les principales stations de métro et abribus situés à proximité des campus.

MONTRÉAL, le 21 août 2023 /CNW/ - Du 21 août au 17 septembre 2023, une nouvelle campagne visuelle pourra être aperçue un peu partout à Montréal. Intitulée Repenser la Rentrée, cette campagne vise à sensibiliser les étudiants et les étudiantes afin de prévenir certaines manifestations de violence sexuelle qui peuvent survenir pendant les activités d'accueil ou d'intégration - communément appelées « initiations » - ayant lieu à l'occasion de la rentrée scolaire.

Ces activités sont particulièrement susceptibles d'engendrer des situations de violence sexuelle en raison de leur nature et de la consommation d'alcool qui y est généralement associée. En outre, elles font partie intégrante de la « zone rouge », une période qui couvre les deux premiers mois suivants la rentrée des classes et où sont commises plus de la moitié des agressions sexuelles en milieu postsecondaire (Rodriguez, 2021). Élaborée par le Collectif social , un organisme à but non lucratif, il s'agit de la toute première campagne de prévention des violences sexuelles déployée au Québec à s'attarder spécifiquement au contexte de la rentrée des classes au CÉGEP et à l'Université.

La campagne est financée grâce au soutien de la Ville de Montréal et s'inscrit dans le cadre du programme Par et pour les jeunes , qui vise à lutter contre l'injustice, les discriminations et la violence à Montréal par des projets conçus et réalisés avec la participation de personnes de moins de 30 ans. Plusieurs groupes de jeunes directement concerné·e·s par le sujet ont donc été impliqué·e·s dans l'élaboration de la campagne. La thématique et les messages qui en découlent sont le fruit de leurs réflexions et de leurs échanges. Plusieurs partenaires du milieu de l'enseignement postsecondaire, dont des établissements et des associations étudiantes, contribueront à la diffusion de la campagne dans leur milieu et sur les réseaux sociaux. Celle-ci sera également affichée dans les principales stations de métro et abribus situés à proximité des campus.

Citations

« La rentrée est l'un des moments les plus opportuns pour réaliser des activités de prévention des violences sexuelles. L'arrivée de nouvelles cohortes d'étudiants et d'étudiantes, les activités sociales et festives qui sont organisées et l'effervescence de la vie collégiale ou universitaire créent des conditions propices à ce que cette violence survienne. Il est toutefois possible d'agir en amont pour la prévenir et c'est ce que l'on tente de faire avec cette nouvelle campagne de sensibilisation. »

- Andréanne St-Gelais, Directrice du Collectif social

« Personne ne devrait être soumis à des violences sexuelles, peu importe le contexte. La Ville de Montréal est fière de soutenir, grâce au programme Par et pour les jeunes, la campagne de sensibilisation Repenser la Rentrée. Nous travaillons au quotidien à combattre les violences sexuelles et à faire de Montréal une ville toujours plus sécuritaire, juste et inclusive. L'initiative du Collectif social, élaborée avec des jeunes directement concernés par le sujet, contribue directement à ces efforts. »

- Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal

« Il faut sensibiliser la population à ce qui n'est pas acceptable. Des actes de violence sexuelle sont souvent banalisés et ça laisse croire aux personnes victimes que ce qui leur est arrivé n'était pas grave. Pourtant c'est très grave. Par conséquent, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de demander de l'aide et qu'elles ne seront pas prises au sérieux. Cette banalisation les empêche d'entamer leur processus pour aller mieux. Cette campagne qui montre l'existence de ressources d'aide comme notre ligne provinciale Info-aide violence sexuelle est essentielle. »

- Deborah Trent, directrice générale, Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM)

À propos du Collectif social

Le Collectif social est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de déployer et de soutenir la réalisation d'initiatives de nature communautaire ou sociale qui répondent d'abord aux besoins des communautés étudiantes des établissements d'enseignement supérieur. Les initiatives soutenues ou déployées par le Collectif social ont donc pour objectif d'agir concrètement pour réduire les impacts des enjeux et des problématiques rencontrés par les communautés étudiantes et, de manière plus large, la jeunesse dans son ensemble.

À propos du CVASM

Le Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM) offre depuis 1980 un espace sécuritaire, sans jugement où toute personne touchée par la violence sexuelle est accueillie, écoutée, crue et accompagnée dans le respect de ses choix. L'organisme soutient également les personnes touchées par de la violence sexuelle dans toutes les régions du Québec par Info-aide violence sexuelle (1 888 933-9007, infoaideviolencesexuelle.ca ), une ligne d'écoute 24/7 anonyme et confidentielle offrant soutien et information.

21 août 2023 à 07:34

