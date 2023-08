/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Aéroports de Montréal pose un geste significatif pour commémorer les expropriés de Mirabel/





MIRABEL, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le président-directeur général de Aéroports de Montréal, M. Philippe Rainville, invite les membres de la presse à une conférence de presse annonçant les détails entourant un geste significatif d'Aéroports de Montréal pour commémorer les expropriations survenues à la fin des années 60.

Pour l'occasion, Mme Denise Beaudoin et Mme Françoise Drapeau-Monette, cofondatrices du Centre de mémoire collective sur l'expropriation de Mirabel (C.E.C.C. Inc.), seront présentes et prendront la parole.

Cet événement aura lieu :

Date : Lundi 21 août 2023



Heure : 10 h



Endroit : 13 500 Boulevard Henri-Fabre (Monaco Montréal), Mirabel (Québec) J7N 0A6

Un stationnement pour les véhicules de la presse sera prévu à proximité du site de la conférence de presse.

Veuillez s'il vous plaît confirmer votre présence à l'adresse suivante avant le 18 août 2023 : [email protected].

