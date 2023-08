Fierté-Metallica : Dans les coulisses de la journée la plus achalandée de l'histoire du Parc olympique





MONTRÉAL, le 21 août 2023 /CNW/ - L'assistance historique et le très grand succès qu'ont généré les événements Fierté Montréal et Metallica la fin de semaine du 11 au 13 août derniers, sont le résultat de centaines d'heures de préparation, d'une coordination et d'une logistique au quart de tour, mais surtout du travail incroyable mené par les équipes du Parc olympique avec leurs collaborateurs pour accueillir ces dizaines de milliers de personnes.

Le Parc olympique a le plaisir de vous présenter une vidéo qui montre les coulisses de ces événements qui sont entrés dans l'histoire du Parc afin que vous puissiez apprécier tous ces infimes détails mis en place pour préparer et livrer ces événements mémorables.

Entrez dans les coulisses de Fierté-Metallica.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique) remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Quarante-sept ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, emblématique, architectural et urbain.

