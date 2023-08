HiTHIUM rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies





HiTHIUM a récemment rejoint le Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) et s'est engagé à soutenir les dix principes de l'initiative concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Fondé en 2019, HiTHIUM est l'un des principaux fabricants de produits de stockage d'énergie stationnaire pour les applications utilitaires, commerciales et industrielles, visant à contribuer à la transition énergétique verte et au développement durable à l'échelle mondiale.

L'adhésion à l'UNGC revêt une grande importance pour HiTHIUM, car il s'agit non seulement d'une reconnaissance de l'engagement continu de l'entreprise en matière de responsabilités sociales et de protection de l'environnement, mais aussi d'une étape importante dans ses efforts pour poursuivre son expansion à l'échelle internationale.

HiTHIUM intègre le concept de développement durable dans la culture et la gouvernance de l'entreprise. Au début de cette année, HiTHIUM a créé le Centre de développement durable et lancé le projet de développement durable ESG en février afin de promouvoir le développement vert et d'obtenir des résultats positifs en matière de recyclage des produits, de réponse au changement climatique, de développement communautaire, de protection de l'environnement, d'intégrité et de conformité, ainsi que de droits et d'intérêts des employés.

À propos du Compacte Mondial des Nations Unies

Lancé en 2000, l'UNGC est devenu la plus grande initiative d'entreprise en matière de développement durable, avec plus de 20 000 entreprises membres et d'autres parties prenantes de près de 170 pays dans le monde.

À propos de HiTHIUM

Fondé en 2019, HiTHIUM est l'un des principaux fabricants de produits de stockage d'énergie stationnaire pour les applications utilitaires, commerciales et industrielles. Avec quatre centres de R&D distincts et plusieurs sites de production « intelligents », les innovations de HiTHIUM incluent des améliorations révolutionnaires de la sécurité de ses batteries lithium-ion, ainsi que des augmentations de l'efficacité et du cycle de vie. HiTHIUM s'appuie sur sa spécialisation dans les BESS pour offrir à ses partenaires et à ses clients des avancées uniques dans le domaine du stockage de l'énergie. L'entreprise est basée à Xiamen, en Chine, et dispose d'autres sites de production, de recherche ou de vente à Shenzhen, Chongqing, Munich et en Californie. HiTHIUM a livré 10 GWh de capacité de batterie, dont 5 GWh pour la seule année 2022, et étend sa capacité de production actuelle de 45 GWh à 70 GWh d'ici fin 2023.

