CAN-AM PASSE À UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE PLUS IMMERSIVE





Le nouvel écran tactile couleur et Apple CarPlay améliorent la connectivité sur les modèles Can-Am Spyder

VALCOURT, QC, le 20 août 2023 /CNW/ - Can-Am, une marque de BRP inc. (TSX?:?DOO) (NASDAQ?:?DOOO), a récemment dévoilé les nouveautés de ses modèles 2024 de véhicules à 3 roues. L'amélioration de l'expérience connectée du conducteur est au coeur de ces nouveautés grâce à un tout nouvel écran tactile couleur de 10,25 pouces muni de Apple CarPlay sur tous les modèles Can-Am Spyder F3 et RT. Cette technologie sera intégrée à la plateforme existante BRP Connect et permettra aux utilisateurs d'iPhone d'utiliser Apple CarPlay ainsi que toutes ses applications compatibles.

« Nous cherchons constamment à améliorer l'expérience du conducteur en innovant », a déclaré Martin Ethier, directeur marketing mondial, Can-Am véhicules 3-roues et motos chez BRP. « L'introduction de Apple CarPlay est un grand pas dans cette direction et répond directement aux commentaires que nous avons reçus des propriétaires de Can-Am à travers le monde. Les conducteurs disposent désormais d'un moyen plus intelligent et plus sécuritaire de demeurer connectés sur la route. »

Améliorations visuelles des Can-Am Spyder 2024

Tous les modèles Can-Am Spyder F3 2024 seront équipés de phares à DEL améliorés afin de fournir une meilleure visibilité en soirée, en plus d'offrir au véhicule un look moderne et audacieux.

Le modèle Can-Am Spyder F3 Limited Special Series sera disponible dans la toute nouvelle couleur Cognac et sera doté de jantes à 10 rayons, ce qui lui donnera une allure à faire tourner les têtes, que le véhicule soit stationné ou en mouvement.

Les modèles Can-Am Spyder F3-T et F3 Limited auront une nouvelle grille Super Sport pour un design plus musclé.

Le Can-Am Spyder F3-S, le modèle le plus sport de tous les Can-Am Spyder, revient avec une carrosserie élégante de couleur Monolith Black, un cadre rouge et des jantes à 10 rayons toutes noires.

Le Can-Am Spyder RT Sea-to-Sky, le luxueux modèle de tourisme de Can-Am, présentera une toute nouvelle peinture Vegas White Satin et des roues couleur Moka, qui mettront encore plus en valeur l'apparence de ce modèle ultra confortable.

Améliorations visuelles du Can-Am Ryker 2024

Pour ce qui est de la gamme Can-Am Ryker, le modèle polyvalent Can-Am Ryker Rally sera désormais doté de jantes Hyper Silver qui contribuent davantage à son look tout-terrain.

Avec ses prix abordables et sa grande facilité de conduite, la gamme Can-Am Ryker est un choix idéal pour les personnes de tous les niveaux d'expérience en quête d'une conduite exaltante. Disponible dans plusieurs ensembles de palettes de couleurs, la personnalisation est au premier plan pour les propriétaires de Can-Am Ryker.

Coup d'oeil : Faits saillants d'une année chargée pour Can-Am

50? anniversaire

L'année 2023 marque les 50 ans de Can-Am, une marque qui a su repousser les limites de l'industrie avec passion, créativité et audace dès ses débuts. Tout a débuté avec une motocross gagnante de championnats pour évoluer jusqu'à l'introduction des véhicules tout-terrain (VTT) Can-Am, de la célèbre gamme de véhicules 3 roues et des véhicules Can-Am côte à côte (VCC) gagnants de plusieurs prix. À travers toutes ces années, Can-Am n'a jamais cessé de faire les choses à sa façon, et continuera de le faire pendant bien longtemps.

Journée internationale de la conduite au féminin 2023

Can-Am poursuit sa mission de faire évoluer l'industrie des sports motorisés et d'encourager les femmes à prendre leur place aux commandes, avec la plus grande part de propriétaires femmes de son industrie, soit 34 %1, et au-delà de 18 000 membres dans son groupe Facebook WOOR (Women of On-Road). Dans cette optique, Can-Am participe chaque mois de mai à la Journée internationale de la conduite au féminin (IFRD), qui rassemble des femmes du monde entier pour célébrer les pionnières qui roulent pour le plaisir de la conduite. Cette année, Can-Am a célébré le pouvoir et la liberté de la conduite en organisant de nombreuses randonnées à travers le monde qui ont rallié des centaines de conductrices au volant de ses véhicules à 3 roues.

La collaboration avec The Shoe Surgeon

Can-Am poursuit ses efforts pour accueillir un plus grand nombre de personnes dans le monde de la conduite sur route, et sa récente collaboration avec The Shoe Surgeon en est un excellent exemple. Ensemble, Can-Am et The Shoe Surgeon ont créé trois véhicules 3 roues Can-Am Ryker sur mesure ainsi que trois modèles de chaussures de conduite, inspirées de Can-Am, qui repoussent les limites de la créativité et célèbrent l'inclusion, l'héritage et l'amour de la conduite. Ultimement, chaque véhicule sera donné afin d'amasser des fonds en soutien à la cause sociale globale de BRP, la lutte contre l'intimidation, et ainsi sensibiliser la population et influencer des comportements positifs. Cliquez ICI pour plus d'informations sur la collaboration avec The Shoe Surgeon.

Mise à jour sur les ventes au détail de véhicules à 3 roues Can ? Am

Dans l'industrie des 3 roues, Can-Am est en croissance et devient un acteur clé avec des gains de part de marché de 20 pp au cours des dernières années en Amérique du Nord et des ventes au détail qui ont plus que doublé au cours des quatre dernières années. De plus, son nombre de nouveaux conducteurs ne cesse de grandir; 61 % des nouveaux propriétaires de Can-Am sont à leur premier véhicule 3 roues, et 40 % sont nouveaux à la conduite sur route, que ce soit avec une moto ou un véhicule 3 roues.

Un regard vers l'avenir : Lancements de produits électriques, incluant les motos électriques Can-Am Pulse et Origin

BRP est déterminée à offrir des modèles électriques dans chacune de ses gammes de produits existantes. Un déploiement de modèles électriques est prévu au cours des années à venir, le dernier lancement de produit étant maintenant prévu avant la fin de 2027 plutôt que 2026, tel que planifié initialement.

De plus, BRP a annoncé le lancement prochain de nouvelles catégories électriques incluant le retour de Can-Am sur 2 roues avec ses toutes nouvelles motos électriques Pulse et Origin. L'équipe de développement de produits fait de solides progrès et la construction de l'usine à Querétaro avance bien. Can-Am prévoit dévoiler toutes les spécifications techniques de ces deux modèles et commencer à accepter les commandes dès l'été prochain. Les premières motos Can-Am devraient faire leur arrivée sur la route d'ici la fin de 2024. Entre-temps, l'équipe effectue des essais dans toutes les conditions d'utilisations possibles. Les premiers commentaires reçus des pilotes d'essai confirment que ces nouveaux modèles offrent une conduite puissante, confortable, et une expérience exaltante.

1 Source: S&P Global Mobility, Motorcycle Migration Report, New US On-Highway Registrations, Retail season to date, November 2022 to June 2023. (données disponibles les plus récentes)

