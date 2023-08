SEA-DOO ET MANITOU POUSSENT L'INNOVATION ET L'EXPÉRIENCE DE CONDUITE AVEC PLUS DE PUISSANCE, UN PLAISIR ABORDABLE ET UN CONFORT IMBATTABLE!





VALCOURT, QC, le 20 août 2023 /CNW/ - BRP inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) continue de repousser les limites pour créer des expériences inoubliables sur l'eau avec ses modèles 2024 des gammes Sea-Doo et Manitou. Sea-Doo fait des vagues avec sa nouvelle génération du populaire Sea-Doo Spark, en y améliorant le confort, les commodités et le style. Pour les amateurs d'adrénaline et de vitesse, le nouveau Sea-Doo RXP-X/RXT-X de 325 ch. et le Sea-Doo GTR-X de 300 ch. offrent des performances phénoménales. Dans la catégorie des pontons, le Sea-Doo Switch, qui a gagné plusieurs prix et a révolutionné l'industrie il y a deux ans, poursuit son élan avec un confort, des commodités et une technologie améliorés sur le tout nouveau Sea-Doo Switch Cruise Limited. Après avoir transformé l'expérience de navigation l'année dernière, les pontons Manitou 2024 seront disponibles avec l'option bimoteur hors-bord Rotax S150 avec technologie furtive, incluant la technologie avancée de capteurs gyroscopiques iDock sur le modèle Explore.

« Notre engagement à sans cesse innover, à continuellement raffiner nos produits et à créer des expériences à la fine pointe de l'industrie nous permet d'offrir la gamme de motomarines et de pontons la plus complète de l'industrie », a déclaré James Heintz, directeur de la stratégie globale des produits, Sea-Doo et Groupe marin chez BRP. « En plus de motomarines avant-gardistes, nous savons que les consommateurs sont à la recherche d'une expérience personnalisée. Nos équipes d'accessoires ont travaillé de près avec nos ingénieurs de véhicules afin de lancer 25 nouveaux accessoires compatibles avec toute notre gamme de produits qui permettent des journées incroyables sur l'eau. »

Une évolution majeure pour un produit phare

La nouvelle génération du Sea-Doo Spark incarne l'évolution d'un modèle qui a révolutionné l'industrie à lui seul, mettant de l'avant des améliorations choisies soigneusement qui respectent chaque once de l'ADN emblématique du Spark. Le modèle 2024 saura faire passer le plaisir que l'on peut avoir sur une motomarine à un niveau supérieur, grâce à une progression dans sa conception qui est à la fois amusante et efficace. La Spark conserve son look unique avec une évolution de son apparence caractérisée par des lignes adoucies, facilitant l'embarquement autant sur les côtés qu'à l'arrière. Les poignées redessinées donnent au Spark une allure moderne lorsque vue de l'avant. Avec une grande variété de choix de sièges, le Spark et le Spark Trixx sont parfaits pour 1, 2 ou 3 personnes. La sécurité est une priorité, et le système de freinage et de marche arrière (iBR) de Sea-Doo est maintenant intégré à tous les modèles Spark, offrant aux conducteurs un meilleur contrôle et une maniabilité améliorée. Le Spark Trixx dispose d'un nouveau mode Trixx qui permet de réaliser plus d'acrobaties, tandis que le siège 1up Freestyle et les appuie-pieds intégrés permettent un mouvement latéral et avant-arrière fluide, ce qui facilite la conduite debout et l'essai de nouvelles manoeuvres acrobatiques.

La personnalisation est une partie intégrale de l'expérience Sea-Doo Spark, et celle-ci atteint un nouveau sommet avec les modèles 2024. La nouvelle génération comporte encore plus d'emplacements LinQ lite pour ajouter des accessoires, y compris jusqu'à six emplacements possibles pour des supports à caméras d'action afin de capturer les aventures.

Une performance record grâce à un moteur à fine la pointe de l'industrie

La plateforme de motomarine la plus performante de l'industrie est désormais plus rapide grâce au Sea-Doo RXP-X/RXT-X de 325 ch. Doté du moteur standard pour motomarine le plus puissant et le plus rapide au monde, le suralimenté Rotax 1630 ACE 325 ch., le RXP-X permet d'atteindre 95 km/h en moins de 3,4 secondes et propose le rapport puissance-poids le plus élevé de l'industrie pour une performance incomparable sur les parcours de bouées, créant ainsi une expérience à couper le souffle. Pour la navigation en pleine mer, les conducteurs peuvent envisager le RXT-X, qui est équipé du même moteur Rotax de 325 ch, mais entièrement conçu pour favoriser la vitesse, la stabilité et le contrôle. Les caractéristiques X-Performance présentes sur les modèles RXP-X et RXT-X comprennent les stabilisateurs X, une hélice polie, un module de correcteur d'assiette à capacité étendue, et un bouton de contrôle de démarrage.

La renaissance d'une motomarine abordable de haute performance

Le lancement du nouveau GTR-X marque la renaissance de la motomarine abordable de haute performance avec son moteur suralimenté Rotax 1630 ACE de 300 ch. Mettant de l'avant le coût par chevaux-vapeur le plus abordable de l'industrie, le GTR-X convient parfaitement aux amateurs d'adrénaline et aux familles à la recherche d'un mélange de performance, de polyvalence et d'accessibilité. Pour les amateurs d'adrénaline qui souhaitent une accélération à couper le souffle, une hélice polie, un module de correcteur d'assiette à capacité étendue, et un bouton de contrôle de démarrage permettent d'atteindre 95 km/h en 4 secondes. Le guidon bas, la banquette de course exclusive Ergolock en deux parties, les appuie-pieds inclinés et la coque GTR, qui offre une maniabilité encore plus amusante et agile tout en restant stable et prévisible, placent les conducteurs dans la position idéale pour gérer ce type d'accélération.

Il est facile de faire des longues sorties avec le GTR-X grâce à son grand réservoir de carburant, sa plateforme de baignade compatible avec les accessoires LinQ et ses sièges spacieux. Un vaste espace de rangement permet également de passer plus de temps sur l'eau.

Le raffinement pour profiter au maximum des journées inoubliables sur l'eau

La famille primée de pontons Sea-Doo Switch a fait d'énormes vagues depuis son lancement il n'y a que quelques années, grâce à l'expérience de navigation amusante, accessible et adaptée qu'elle apporte à l'industrie des bateaux. À travers ces années, il est devenu évident que les consommateurs adorent personnaliser leur Switch pour répondre à leurs besoins sur l'eau. Long de 21 pieds et doté d'une puissance de 230 ch., le nouveau Sea-Doo Switch Cruise Limited améliore encore un fois l'expérience de navigation grâce à une foule de nouvelles technologies, à un confort accru et à des éléments de conception uniques. Le Sea-Doo Switch Cruise Limited est équipé d'un écran tactile amélioré de 10,25 po, d'un système audio JBL haut de gamme, d'un GPS Garmin de 7 po et d'un détecteur de profondeur. Un fauteuil capitaine luxueux à l'ergonomie ajustable, des places assises supplémentaires et une plateforme de baignade complète assureront le confort et le bonheur de toute la famille. Le Switch Cruise Limited se distingue par des palettes de couleurs extérieures et intérieures uniques, par un éclairage intérieur ainsi que par des étiquettes et bordures à son effigie.

Sea-Doo a les véhicules, les vêtements et les accessoires qu'il faut pour que toute la famille profite au maximum de son temps sur l'eau et crée des expériences inoubliables. Pour plus de détails techniques et de spécifications sur les produits, ainsi que des renseignements sur la gamme complète de motomarines et de pontons Sea-Doo, visitez le site Sea-Doo.com

Puissance et contrôle du Manitou MAX

L'an dernier, BRP a bouleversé l'industrie avec le Manitou Explore et le moteur hors-bord Rotax S maintes fois primés. Pour 2024, les tous nouveaux modèles Manitou Explore MAX Dual Engine offriront deux fois plus de puissance, grâce à deux moteurs hors-bord Rotax S150. Le Manitou Explore MAX conserve le style intemporel et moderne des pontons Manitou lancés en 2023. Les modèles 2024 Manitou Explore MAX Dual Engine sont nouvellement offerts en longueurs de 24 et 26 pieds. Le plateforme MAX Deck a été légèrement surélevée et agrandie pour maintenant offrir plus d'un mètre d'espace dégagé et utilisable à l'arrière, tout en conservant son style épuré et moderne unique à Manitou.

Le Manitou Explore MAX Dual Engine, équipé de deux moteurs hors-bord Rotax S150, offre les mêmes avantages clés qu'un seul Rotax S, soit une meilleure économie de carburant, moins d'émissions, moins de bruit et une facilité d'entretien par rapport aux moteurs hors-bord traditionnels, en plus de iDock, la technologie avancée de capteurs gyroscopiques.

iDock offre une sécurité d'amarrage à 360 degrés. Le système de pilotage intuitif met la technologie avancée des capteurs gyroscopiques d'avion à la portée des plaisanciers de tous niveaux, leur permettant de manoeuvrer facilement leur bateau pour faciliter l'amarrage, même dans les conditions les plus difficiles. Parce que Manitou croit que 100 % des plaisanciers méritent d'être confiants à 100 % en matière d'amarrage, cette fonction avancée est proposée de base sur tous les modèles Manitou Explore Max à double Rotax S150.

Pour en savoir davantage sur Manitou, consultez le site manitoupontoonboats.com .

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

