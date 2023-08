Avis aux médias - La Ville de Montréal dévoile un nouveau projet en soutien aux familles montréalaises





MONTRÉAL, le 20 août 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes aînées au comité exécutif, Despina Sourias, invitent les représentantes et les représentants des médias au dévoilement d'un nouveau projet en soutien aux familles montréalaises.

Date : Le 21 août 2023



Heure : 10 h 30



Lieu : Section jeunesse de la bibliothèque Maisonneuve





